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Нешуточные страсти: премьера "Кровавой свадьбы" в Абхазском молодежном театре

Нешуточные страсти: премьера "Кровавой свадьбы" в Абхазском молодежном театре

В Абхазском молодежном театре премьера - "Кровавая свадьба", основанная на одноименной пьесе испанского поэта и драматурга Федерико Гарсии Лорки. 23.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-23T13:15+0300

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Драматическую историю о любви, страсти и кровавой вражде между семьями поставил Заслуженный артист Северной Осетии Гиви Валиев. Первый показ состоялся в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 22 августа. Посмотреть постановку можно и сегодня, 23 августа, в 19:00.

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