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https://sputnik-abkhazia.ru/20230823/neshutochnye-strasti-premera-krovavoy-svadby-v-abkhazskom-molodezhnom-teatre-1047626254.html
Нешуточные страсти: премьера "Кровавой свадьбы" в Абхазском молодежном театре
Нешуточные страсти: премьера "Кровавой свадьбы" в Абхазском молодежном театре
В Абхазском молодежном театре премьера - "Кровавая свадьба", основанная на одноименной пьесе испанского поэта и драматурга Федерико Гарсии Лорки. 23.08.2023, Sputnik Абхазия
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Драматическую историю о любви, страсти и кровавой вражде между семьями поставил Заслуженный артист Северной Осетии Гиви Валиев. Первый показ состоялся в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 22 августа. Посмотреть постановку можно и сегодня, 23 августа, в 19:00.
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фото , фото, мультимедиа, абхазия, театр, культура
фото , фото, мультимедиа, абхазия, театр, культура

Нешуточные страсти: премьера "Кровавой свадьбы" в Абхазском молодежном театре

13:15 23.08.2023
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В Абхазском молодежном театре премьера - "Кровавая свадьба", основанная на одноименной пьесе испанского поэта и драматурга Федерико Гарсии Лорки.
Драматическую историю о любви, страсти и кровавой вражде между семьями поставил Заслуженный артист Северной Осетии Гиви Валиев.
Первый показ состоялся в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 22 августа. Посмотреть постановку можно и сегодня, 23 августа, в 19:00.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Репертуар Абхазского молодежного театра пополнился новым спектаклем.

Репертуар Абхазского молодежного театра пополнился новым спектаклем. - Sputnik Абхазия
1/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Репертуар Абхазского молодежного театра пополнился новым спектаклем.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Это "Кровавая свадьба", поставленная по пьесе Федерико Гарсии Лорки.

Это &quot;Кровавая свадьба&quot;, поставленная по пьесе Федерико Гарсии Лорки. - Sputnik Абхазия
2/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Это "Кровавая свадьба", поставленная по пьесе Федерико Гарсии Лорки.

© Sputnik / Томас Тхайцук

История разворачивается в Испании XX века.

История разворачивается в Испании XX века. - Sputnik Абхазия
3/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

История разворачивается в Испании XX века.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В центре повествования - жители горной деревни, которую раздирает кровавая вражда.

В центре повествования - жители горной деревни, которую раздирает кровавая вражда. - Sputnik Абхазия
4/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В центре повествования - жители горной деревни, которую раздирает кровавая вражда.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Причина вражды - действия семьи Феликсов.

Причина вражды - действия семьи Феликсов. - Sputnik Абхазия
5/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Причина вражды - действия семьи Феликсов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Главные женские роли исполнили Эсма Шуген, Фрида Лейба, Диана Абухба, Альдона Адлейба, Яна Качарава.

Главные женские роли исполнили Эсма Шуген, Фрида Лейба, Диана Абухба, Альдона Адлейба, Яна Качарава. - Sputnik Абхазия
6/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Главные женские роли исполнили Эсма Шуген, Фрида Лейба, Диана Абухба, Альдона Адлейба, Яна Качарава.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Мужские роли сыграли Вадим Абухба, Ахра Кварчия, Мдар Сакания.

Мужские роли сыграли Вадим Абухба, Ахра Кварчия, Мдар Сакания. - Sputnik Абхазия
7/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Мужские роли сыграли Вадим Абухба, Ахра Кварчия, Мдар Сакания.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Договоренность о свадьбе красавицы-невесты уже достигнута.

Договоренность о свадьбе красавицы-невесты уже достигнута. - Sputnik Абхазия
8/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Договоренность о свадьбе красавицы-невесты уже достигнута.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Но она влюблена в другого - в Леонардо из рода Феликсов.

Но она влюблена в другого - в Леонардо из рода Феликсов. - Sputnik Абхазия
9/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Но она влюблена в другого - в Леонардо из рода Феликсов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Быть вместе пара не может...

Быть вместе пара не может... - Sputnik Абхазия
10/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Быть вместе пара не может...

© Sputnik / Томас Тхайцук

...но их чувства слишком сильны.

...но их чувства слишком сильны. - Sputnik Абхазия
11/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

...но их чувства слишком сильны.

© Sputnik / Томас Тхайцук

И это приводит к трагедии.

И это приводит к трагедии. - Sputnik Абхазия
12/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

И это приводит к трагедии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Спектакль можно посмотреть в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба.

Спектакль можно посмотреть в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба. - Sputnik Абхазия
13/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Спектакль можно посмотреть в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьерные показы запланированы на 22 и 23 августа.

Премьерные показы запланированы на 22 и 23 августа. - Sputnik Абхазия
14/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьерные показы запланированы на 22 и 23 августа.

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