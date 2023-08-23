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Нешуточные страсти: премьера "Кровавой свадьбы" в Абхазском молодежном театре
Нешуточные страсти: премьера "Кровавой свадьбы" в Абхазском молодежном театре
В Абхазском молодежном театре премьера - "Кровавая свадьба", основанная на одноименной пьесе испанского поэта и драматурга Федерико Гарсии Лорки. 23.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-23T13:15+0300
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Драматическую историю о любви, страсти и кровавой вражде между семьями поставил Заслуженный артист Северной Осетии Гиви Валиев. Первый показ состоялся в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 22 августа. Посмотреть постановку можно и сегодня, 23 августа, в 19:00.
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фото , фото, мультимедиа, абхазия, театр, культура
фото , фото, мультимедиа, абхазия, театр, культура
Нешуточные страсти: премьера "Кровавой свадьбы" в Абхазском молодежном театре
В Абхазском молодежном театре премьера - "Кровавая свадьба", основанная на одноименной пьесе испанского поэта и драматурга Федерико Гарсии Лорки.
Драматическую историю о любви, страсти и кровавой вражде между семьями поставил Заслуженный артист Северной Осетии Гиви Валиев.
Первый показ состоялся в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 22 августа. Посмотреть постановку можно и сегодня, 23 августа, в 19:00.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Репертуар Абхазского молодежного театра пополнился новым спектаклем.
Репертуар Абхазского молодежного театра пополнился новым спектаклем.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Это "Кровавая свадьба", поставленная по пьесе Федерико Гарсии Лорки.
Это "Кровавая свадьба", поставленная по пьесе Федерико Гарсии Лорки.
© Sputnik / Томас Тхайцук
История разворачивается в Испании XX века.
История разворачивается в Испании XX века.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В центре повествования - жители горной деревни, которую раздирает кровавая вражда.
В центре повествования - жители горной деревни, которую раздирает кровавая вражда.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Причина вражды - действия семьи Феликсов.
Причина вражды - действия семьи Феликсов.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Главные женские роли исполнили Эсма Шуген, Фрида Лейба, Диана Абухба, Альдона Адлейба, Яна Качарава.
Главные женские роли исполнили Эсма Шуген, Фрида Лейба, Диана Абухба, Альдона Адлейба, Яна Качарава.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мужские роли сыграли Вадим Абухба, Ахра Кварчия, Мдар Сакания.
Мужские роли сыграли Вадим Абухба, Ахра Кварчия, Мдар Сакания.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Договоренность о свадьбе красавицы-невесты уже достигнута.
Договоренность о свадьбе красавицы-невесты уже достигнута.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Но она влюблена в другого - в Леонардо из рода Феликсов.
Но она влюблена в другого - в Леонардо из рода Феликсов.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Быть вместе пара не может...
Быть вместе пара не может...
© Sputnik / Томас Тхайцук
...но их чувства слишком сильны.
...но их чувства слишком сильны.
© Sputnik / Томас Тхайцук
И это приводит к трагедии.
И это приводит к трагедии.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спектакль можно посмотреть в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба.
Спектакль можно посмотреть в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Премьерные показы запланированы на 22 и 23 августа.
Премьерные показы запланированы на 22 и 23 августа.