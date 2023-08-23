https://sputnik-abkhazia.ru/20230823/politolog-ukraina-do-vesny-mozhet-utratit-svoyu-gosudarstvennost--1047627968.html

Политолог: Украина до весны может утратить свою государственность

Политолог: Украина до весны может утратить свою государственность

Реальны ли прогнозы о новом контрнаступлении ВСУ весной следующего года и сохранит ли Украина свою государственность и территориальную целостность к этому... 23.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-23T16:04+0300

2023-08-23T16:04+0300

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Политолог: Украина до весны может утратить свою государственность Политолог: Украина до весны может утратить свою государственность

Украинское государство не только его власти, но и часть населения рассматривали как трамплин в Европу, причем они хотели уйти в Европу с территорией, что было бы удобно и комфортно. Но когда с территориями не получилось, то с началом боевых действий едва ли не половина украинского населения моментально оказалась в Европе, и возвращаться на родину не торопится, отметил эксперт."Не только элитой, но и значительной частью своего народа Украина рассматривалась как разменный актив, который стоит разменять на свое личное благополучное будущее. При этом Европу украинцы рассматривали как место, где никто не работает, но все при этом прекрасно живут. И так рассматривалась не только Европа, но и весь условный запад", – рассуждает Ищенко.По мнению эксперта, нет ничего удивительного в том, когда Зеленский пытается разменять Украину на собственное благополучие, граждан возмущает не тот факт, что он меняет на собственные меркантильные интересы судьбу государства, а то, что он их судьбы меняет на свои меркантильные интересы."На улицах не ловили бы этих несчастных беглецов от войны и не отправляли бы их на убой, а действительно воевали бы только добровольцы, то у Зеленского в стране был бы полный консенсус: кто хочет – воюет, кто не хочет – уезжает, и все хорошо", – полагает политолог.Группа, которая сейчас правит в США, приняла решение разбивать Украину до конца для того, чтобы создать России как можно больше проблем. Хотя если бы они добились какого-то компромиссного мира на условиях сохранения какой-то части Украины, это создало бы России значительно больше проблем, потому что сама Украина, существуя как анти-Россия, уже создает проблемы России самим фактом своего существования, убежден Ищенко."Что касается варианта контрнаступления Украины весной следующего года, я в этом очень сильно сомневаюсь, просто потому что как показывает практика последних месяцев, Украина не в состоянии пополнять свои войска в достаточной степени. Армия Украины сокращается и теряет в качестве. Я не верю в то, что Зеленский сможет найти способ провести массовую мобилизацию в короткие сроки, а без этого восполнить потери, стабилизировать фронт и к весне быть готовыми опять наступать практически невозможно", – сказал Ищенко.В лучшем случае Украина до весны протянет со стабильным фронтом, в худшем – как только наступательные порывы Украины исчерпаются, начнется давление по всему фронту и удержать стабильный фронт будет крайне сложно. Тут речь идет уже не о новом наступлении, а о том, сохранится ли цельность фронта и сохранится ли украинская государственность до весны-лета следующего года, это пока под вопросом, резюмирует эксперт.

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