https://sputnik-abkhazia.ru/20230823/posrednik-kove-o-vzaimodeystvii-abkhazii-i-rossii-v-kulture-i-podderzhke-gosansambley---1047636024.html

Посредник: Кове о взаимодействии Абхазии и России в культуре и поддержке госансамблей

Посредник: Кове о взаимодействии Абхазии и России в культуре и поддержке госансамблей

Министр культуры Абхазии Даур Кове в эфире радио Sputnik рассказал о гастрольной деятельности ансамблей республики, о том, какие мероприятия пройдут в День... 23.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-23T18:18+0300

2023-08-23T18:18+0300

2023-08-23T18:18+0300

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Посредник: Кове о взаимодействии Абхазии и России в культуре и поддержке госансамблей Посредник: Кове о взаимодействии Абхазии и России в культуре и поддержке госансамблей

Основной упор в работе ведомства делается на гастрольную деятельность коллективов Абхазии, сказал министр в беседе на радио. Даур Кове рассказал, какая поддержка оказывается им.Министр культуры также проинформировал о совместных мероприятиях с министерством культуры России, которые проходят в течение года."Сегодня у руководства Министерства культуры России положительный настрой на совместную работу. Те идеи, которые мы обсуждали, предлагали, они нашли понимание. Одно из таких мероприятий, которые нашло положительные отклик, провести в Абхазии театральный фестиваль, но без поддержки Министерства культуры России нам будет тяжело его провести. Я надеюсь, проект будет поддержан. Он сейчас на стадии обсуждения", – сказал Кове.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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подкасты, посредник, культура, министерство культуры абхазии, театр, аудио