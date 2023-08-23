https://sputnik-abkhazia.ru/20230823/putin-zayavil-chto-strany-briks-vystupayut-protiv-neokolonializma-1047629973.html

Путин заявил, что страны БРИКС выступают против неоколониализма

Путин заявил, что страны БРИКС выступают против неоколониализма

Саммит БРИКС, в котором понимают участие около 60 государств, проходит в южно-африканском городе Йоханнесбурге. 23.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-23T16:30+0300

2023-08-23T16:30+0300

2023-08-23T16:47+0300

владимир путин

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СУХУМ, 23 авг – Sputnik. Владимир Путин заявил, что страны-члены БРИКС единодушно выступают против политики неоколониализма, которую проводят западные страны. Выступление главы государства на заседании лидеров стран организации опубликовано на сайте Кремля.Президент подчеркнул, что организация укрепила свои позиции на международной арене и, действуя слаженно и с учетом интересов друг друга, Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская республика занимаются решение глобальных и региональных вопросов. Примером попыток Вашингтона сохранить свою гегемонию в мире Путин назвал ситуацию на Украине."Сначала с помощью западных стран был совершен антиконституционный государственный переворот в этой стране, а затем против тех людей, которые не согласились с этим госпереворотом, была развязана война, война жестокая, война на истребление – в течение восьми лет", – подчеркнул он.Путин пояснил, что действия России на Украине призваны положить конец войне, которая была развязана Западом против жителей Донбасса, и поблагодарил страны БРИКС за действенное участие в урегулировании ситуации мирным путем. БРИКС – межгосударственное объединение, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Она была основана в 2006 году в рамках Петербургского экономического форума.На долю стран БРИКС приходится 26% территории Земли, 42% населения планеты (почти три миллиарда) и 26% мирового ВВП.Саммиты правительств стран-членов организации проводятся ежегодно. 15-й саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. На нем, в том числе, будет рассмотрен вопрос расширения организации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230807/ssha-v-lovushke-gde-formiruetsya-novaya-antizapadnaya-koalitsiya-1047360170.html

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владимир путин