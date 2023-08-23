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Сотрудники МЧС Абхазии спасли упавшую в обрыв россиянку

Сотрудники МЧС Абхазии спасли упавшую в обрыв россиянку

Россиянка Сабина Михайлова упала в десятиметровый обрыв в Верхней Эшере. 23.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-23T22:49+0300

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СУХУМ, 23 авг - Sputnik. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии спасли 28-летнюю гражданку России, упавшую в десятиметровый обрыв. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Сигнал о ЧП, произошедшем в Верхней Эшере, поступил на пульт дежурного МЧС в 22:25 вторника, 22 августа. Спасатели спустились в обрыв, вкололи пострадавшей обезболивающее, а затем на носилках транспортировали до трассы. Там девушку передали медикам, которые доставили ее в Республиканскую больницу.

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