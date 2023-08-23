https://sputnik-abkhazia.ru/20230823/turbaza-beniya-o-perspektivakh-barkhatnogo-sezona-v-abkhazii-1047616594.html
Турбаза: Бения о перспективах бархатного сезона в Абхазии
Турбаза: Бения о перспективах бархатного сезона в Абхазии
О перспективах бархатного сезона в Абхазии, как повысить продажи на это время года и какие тенденции прослеживаются, в эфире радио Sputnik рассказала начальник... 23.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-23T11:12+0300
2023-08-23T11:12+0300
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Турбаза: Бения о перспективах бархатного сезона в Абхазии
Турбаза: Бения о перспективах бархатного сезона в Абхазии
О перспективах бархатного сезона в Абхазии, как повысить продажи на это время года и какие тенденции прослеживаются, в эфире радио Sputnik рассказала начальник отдела анализа и прогнозирования и развития туриндустрии Минтуризма республики Инара Бения.Ожидания от бархатного сезона положительные, российские туроператоры прогнозируют успешный сезон, отметила Бения в эфире радио."Спрос на отдых именно в сентябре в сравнении с 2022 годом на 10%-15% выше. Многое зависит от погоды и тех цен, которые установят отели. Если отели будут проводить грамотную ценовую политику, то спрос будет", – сказала Бения.Собеседник Sputnik отметила, что бархатный сезон считается отдыхом одного туриста, потому востребованы одноместные номера."Наши отельеры взяли пример других стран и завлекают туристов скидкой на одноместное размещение", – сказала Бения.О том, как еще повышают продажи отельеры и происходит ценообразование в бархатный сезон можно узнать в аудиофайле.Слушайте полную версию интервью.
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подкасты, турбаза, туризм, аудио
подкасты, турбаза, туризм, аудио
О перспективах бархатного сезона в Абхазии, как повысить продажи на это время года и какие тенденции прослеживаются, в эфире радио Sputnik рассказала начальник отдела анализа и прогнозирования и развития туриндустрии Минтуризма республики Инара Бения.
Ожидания от бархатного сезона положительные, российские туроператоры прогнозируют успешный сезон, отметила Бения в эфире радио.
"Спрос на отдых именно в сентябре в сравнении с 2022 годом на 10%-15% выше. Многое зависит от погоды и тех цен, которые установят отели. Если отели будут проводить грамотную ценовую политику, то спрос будет", – сказала Бения.
Собеседник Sputnik отметила, что бархатный сезон считается отдыхом одного туриста, потому востребованы одноместные номера.
"Наши отельеры взяли пример других стран и завлекают туристов скидкой на одноместное размещение", – сказала Бения.
О том, как еще повышают продажи отельеры и происходит ценообразование в бархатный сезон можно узнать в аудиофайле.
Слушайте полную версию интервью.