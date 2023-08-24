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Четыре человека с COVID-19 попали в Гудаутский госпиталь

Четыре человека с COVID-19 попали в Гудаутский госпиталь

Пациенты с COVID-19, которые находятся на стационаре в Гудаутском госпитале, имеют сопутствующие заболевания. 24.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-24T09:35+0300

2023-08-24T09:35+0300

2023-08-24T09:35+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

мировая пандемия коронавируса covid-19

медицина

гудаутский район

абхазия

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СУХУМ, 24 авг – Sputnik. Четыре человека с подтвержденным коронавирусом проходят лечение в Гудаутском госпитале, рассказала в эфире радио Sputnik заведующая инфекционным отделением медучреждения Милана Бения.По словам Бения, коронавирусная инфекция в основном протекает в легкой форме. Чаще всего от этого вируса страдают люди пожилого возраста.Курс лечения, добавила она, отличается от методик, которые применялись, когда CОVID-19 протекал в более сложных формах. Время выздоровления зависит от общего состояния пациентов, хронических болезней и может варьироваться от десяти дней до трех недель."У нас лечатся пациенты также из других городов и районов страны. К нам был перенаправлен пациент отделения кардиологии из Сухумской больницы, у которого проблемы с сердцем. У него коронавирус, но болезнь протекает в легкой форме. Также у нас в стационаре прошла лечение соотечественница из Турции. Поражений легких у нее не было. После выздоровления мы ее выписали с рекомендациями", - уточнила Бения.Заведующая инфекционным отделением Гудаутского госпиталя отметила, что в медучреждение ежедневно обращаются пациенты с коронавирусом, которые проходят лечение амбулаторно и находятся на самоизоляции. Госпитализируют только тех пациентов, у которых заболевание протекает в сложной форме или же у них есть сопутствующие проблемы со здоровьем.

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мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, гудаутский район, абхазия