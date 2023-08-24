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Cвязь времен: открытие памятника советским воинам на перевале Пыв
Cвязь времен: открытие памятника советским воинам на перевале Пыв
Церемония открытия памятника советским воинам после реконструкция прошла на перевале Пыв. 24.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-24T22:18+0300
2023-08-24T22:18+0300
2023-08-24T22:19+0300
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Красную ленту перерезали министр обороны Владимир Ануа и почетный консул Абхазии в Приволжском Федеральном округе России Владимир Литвинчук. Также была заложена "капсула времени" с письмом для потомков. Ее должны будут вскрыть в 2043 года.Реконструкция памятника советским воинам на перевале Пыв проведена в рамках историко-военно-патриотического проекта "Кавказский фронт", посвященного 80-летию победы в битве за Кавказ. В церемонии открытия приняли участие министр обороны Абхазии Владимир Ануа, министр культуры Даур Кове, торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, глава Гудаутского района Баграт Боджгуа.На перевал также прибыли военнослужащие абхазской армии и Седьмой Российской военной базы. У памятника стоял почетный караул.В Великой Отечественной войне приняли участие около 55 тысяч жителей Абхазии. Погибли из них более 17 тысяч. 22 уроженцам Абхазии было присвоено звание "Героя Советского союза", три человека были награждены "Орденами славы" трех степеней.
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видео, мультимедиа, абхазия, вов, история, видео
Cвязь времен: открытие памятника советским воинам на перевале Пыв
22:18 24.08.2023 (обновлено: 22:19 24.08.2023)
Церемония открытия памятника советским воинам после реконструкция прошла на перевале Пыв.
Красную ленту перерезали министр обороны Владимир Ануа и почетный консул
Абхазии в Приволжском Федеральном округе России Владимир Литвинчук. Также была заложена "капсула времени" с письмом для потомков. Ее должны будут вскрыть в 2043 года.
Реконструкция памятника советским воинам на перевале Пыв проведена в рамках историко-военно-патриотического проекта "Кавказский фронт", посвященного 80-летию победы в битве за Кавказ. В церемонии открытия приняли участие министр обороны Абхазии Владимир Ануа, министр культуры Даур Кове, торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, глава Гудаутского района Баграт Боджгуа.На перевал также прибыли военнослужащие абхазской армии и Седьмой Российской военной базы. У памятника стоял почетный караул.
В Великой Отечественной войне приняли участие около 55 тысяч жителей Абхазии. Погибли из них более 17 тысяч. 22 уроженцам Абхазии было присвоено звание "Героя Советского союза", три человека были награждены "Орденами славы" трех степеней.