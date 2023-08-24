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Динамика численности абхазов
Динамика численности абхазов
Численность абхазов в 2021 году составляла 125 726 человек, приводит данные Центр социально-экономических исследований Абхазии. 24.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-24T15:35+0300
2023-08-24T15:35+0300
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С 1897 года самый большой прирост наблюдался в 2011 году, самый маленький — в 1939-м.Показатели рождаемости среди городского и сельского населения различны. Среди городского населения с 2017 по 2021 год наблюдается спад рождаемости (-323), сельское население -278 человек. Для современной Абхазии характерно преобладание малодетных семей: среди городского населения преобладают семьи с двумя детьми, в селах – три-четыре ребенка.
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инфографика, абхазия, мультимедиа, общество, инфографика
инфографика, абхазия, мультимедиа, общество, инфографика
Динамика численности абхазов
Численность абхазов в 2021 году составляла 125 726 человек, приводит данные Центр социально-экономических исследований Абхазии.
С 1897 года самый большой прирост наблюдался в 2011 году, самый маленький — в 1939-м.
Показатели рождаемости среди городского и сельского населения различны. Среди городского населения с 2017 по 2021 год наблюдается спад рождаемости (-323), сельское население -278 человек.
Для современной Абхазии характерно преобладание малодетных семей: среди городского населения преобладают семьи с двумя детьми, в селах – три-четыре ребенка.