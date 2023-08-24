https://sputnik-abkhazia.ru/20230824/dinamika-chislennosti-abkhazov-1047653498.html

Динамика численности абхазов

Динамика численности абхазов

Численность абхазов в 2021 году составляла 125 726 человек, приводит данные Центр социально-экономических исследований Абхазии. 24.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-24T15:35+0300

2023-08-24T15:35+0300

2023-08-24T15:35+0300

в абхазии

инфографика

абхазия

мультимедиа

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102563/74/1025637407_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_46594255a7bb020c0782427de44bbf65.jpg

С 1897 года самый большой прирост наблюдался в 2011 году, самый маленький — в 1939-м.Показатели рождаемости среди городского и сельского населения различны. Среди городского населения с 2017 по 2021 год наблюдается спад рождаемости (-323), сельское население -278 человек. Для современной Абхазии характерно преобладание малодетных семей: среди городского населения преобладают семьи с двумя детьми, в селах – три-четыре ребенка.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

инфографика, абхазия, мультимедиа, общество, инфографика