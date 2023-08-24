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Глава СК России затребовал доклад по делу о мужчине, пропавшем без вести в Абхазии
Глава СК России затребовал доклад по делу о мужчине, пропавшем без вести в Абхазии
В комментариях в социальной сети к главе СК России Александру Бастрыкину потупило обращение о несогласии с ходом установления обстоятельств безвестного... 24.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-24T19:50+0300
2023-08-24T19:50+0300
2023-08-24T19:50+0300
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СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу о мужчине, пропавшем без вести в Абхазии после пересечения границы в Краснодарском крае.В обращении к Бастрыкину сообщалось, что неоднократные ходатайства заявителя о допросе предполагаемого подозреваемого и его соучастников во внимание не приняты. В региональном следственном управление продолжается расследование уголовного дела. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах.
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следственный комитет рф, россия, абхазия
следственный комитет рф, россия, абхазия
Глава СК России затребовал доклад по делу о мужчине, пропавшем без вести в Абхазии
В комментариях в социальной сети к главе СК России Александру Бастрыкину потупило обращение о несогласии с ходом установления обстоятельств безвестного исчезновения мужчины.
СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу о мужчине, пропавшем без вести в Абхазии после пересечения границы в Краснодарском крае.
Отмечается, что в марте 2003 года мужчина выехал из Тульской области на грузовом автомобиле, прошел таможенное оформление в Краснодарском крае и пересек границу между Россией и Абхазией, после чего пропал без вести.
В обращении к Бастрыкину сообщалось, что неоднократные ходатайства заявителя о допросе предполагаемого подозреваемого и его соучастников во внимание не приняты.
В региональном следственном управление продолжается расследование уголовного дела. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах.