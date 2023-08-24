https://sputnik-abkhazia.ru/20230824/glava-sk-rossii-zatreboval-doklad-po-delu-o-muzhchine-propavshem-bez-vesti-v-abkhazii-1047659122.html

Глава СК России затребовал доклад по делу о мужчине, пропавшем без вести в Абхазии

Глава СК России затребовал доклад по делу о мужчине, пропавшем без вести в Абхазии

В комментариях в социальной сети к главе СК России Александру Бастрыкину потупило обращение о несогласии с ходом установления обстоятельств безвестного... 24.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-24T19:50+0300

2023-08-24T19:50+0300

2023-08-24T19:50+0300

следственный комитет рф

россия

абхазия

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СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу о мужчине, пропавшем без вести в Абхазии после пересечения границы в Краснодарском крае.В обращении к Бастрыкину сообщалось, что неоднократные ходатайства заявителя о допросе предполагаемого подозреваемого и его соучастников во внимание не приняты. В региональном следственном управление продолжается расследование уголовного дела. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах.

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