https://sputnik-abkhazia.ru/20230824/glavnyy-chetverg-o-zemelnoy-komissii-v-pitsunde-i-ustranenii-posledstviy-navodneniya----1047654031.html

Главный четверг: о земельной комиссии в Пицунде и устранении последствий наводнения

Главный четверг: о земельной комиссии в Пицунде и устранении последствий наводнения

Как взаимодействует администрация Пицунды с жителями города и ближайших поселков в рамках работы земельной комиссии, с какими сложностями сталкиваются местные... 24.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-24T20:30+0300

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Главный четверг: о земельной комиссии в Пицунде и устранении последствий наводнения Главный четверг: о земельной комиссии в Пицунде и устранении последствий наводнения

Как взаимодействует администрация Пицунды с жителями города и ближайших поселков в рамках работы земельной комиссии, с какими сложностями сталкиваются местные власти в работе по устранению последствий наводнения, а также как проходит в Пицунде туристический сезон, в эфире радио Sputnik рассказал первый заместитель главы администрации города Даут Вардания.Собеседник Sputnik в интервью выделил работу комиссии по выделению земли. Он рассказал, кто туда входит и под что выделяются участки. Вардания отметил положительную динамику по сбору земельного налога.Первый заместитель главы Пицунды рассказал о крупных сельскохозяйственных проектах в городе и о том, какой ущерб нанесла непогода этим летом.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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