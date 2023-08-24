https://sputnik-abkhazia.ru/20230824/k-15-letiyu-priznaniya-kak-poyavilas-pesnya-ob-abkhazii-1047652737.html
К 15-летию признания: как появилась песня об Абхазии
К 15-летию признания: как появилась песня об Абхазии
Песня написана на стихи абхазского поэта Бориса Гургулиа и была записана совместно с платформой "Будущее Абхазии". 24.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-24T18:30+0300
2023-08-24T18:30+0300
2023-08-24T18:30+0300
пресс-центр
видео из пресс-центра
видео
мультимедиа
абхазия
культура
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/18/1047658483_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_4e506918b40d883c068bf67b3774d37b.jpg
Презентация новой песни Милены Барциц "Крылья свободы", посвященной 15-летию признания независимости Абхазии состоялась в пресс-центре Sputnik. Абхазская часть песни написана на слова известного поэта Бориса Гургулиа, автор слов на русском языке – исполнительница Милена Барциц. К созданию композиции также подключилась детская творческая студия "StRaZa", проект поддержала социальная платформа "Будущее Абхазии". Милена Барциц – участница "Детской Новой волны" и телевизионных конкурсов "Голос. Дети", "Битва талантов", обучалась в академии имени Гнесиных. Кроме того, Барциц – участница движения "Послы доброй воли Абхазии", занимающегося гуманитарными проектами в здравоохранении, образовании и спорте.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/18/1047658483_106:0:2835:2047_1920x0_80_0_0_95dc19cf3e704cdffa6bee71cef630b2.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео из пресс-центра, видео, мультимедиа, абхазия, культура, музыка, видео
видео из пресс-центра, видео, мультимедиа, абхазия, культура, музыка, видео
К 15-летию признания: как появилась песня об Абхазии
Песня написана на стихи абхазского поэта Бориса Гургулиа и была записана совместно с платформой "Будущее Абхазии".
Презентация новой песни Милены Барциц "Крылья свободы", посвященной 15-летию признания независимости Абхазии состоялась в пресс-центре Sputnik.
Абхазская часть песни написана на слова известного поэта Бориса Гургулиа, автор слов на русском языке – исполнительница Милена Барциц.
К созданию композиции также подключилась детская творческая студия "StRaZa", проект поддержала социальная платформа "Будущее Абхазии".
Милена Барциц – участница "Детской Новой волны" и телевизионных конкурсов "Голос. Дети", "Битва талантов", обучалась в академии имени Гнесиных. Кроме того, Барциц – участница движения "Послы доброй воли Абхазии", занимающегося гуманитарными проектами в здравоохранении, образовании и спорте.