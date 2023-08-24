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МИД: тысячелетняя государственность Абхазии – не предмет для дискуссии
МИД: тысячелетняя государственность Абхазии – не предмет для дискуссии
Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной на сайте aif. ru, отметил, что в Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России... 24.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-24T12:15+0300
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2023-08-24T13:06+0300
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СУХУМ, 24 авг – Sputnik. Тысячелетняя государственность Абхазии не является предметом для дискуссии, в МИД прокомментировали заявления, звучащие в СМИ, о перспективах вхождения республики в состав России. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Абхазия – надежный союзник России, и отношения двух государств регулируются обширной договорно-правовой базой.В МИД также заявили, что система международной безопасности находится в состоянии значительного напряжения, отмечается существенное обострение ситуации между Россией и коллективным Западом. В таких условиях многие заявления, звучащие в СМИ, внешнеполитическое ведомство Абхазии рассматривает как результат обостряющейся геополитической борьбы.Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной на сайте aif. ru, отметил, что в Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна "и вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины".
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мид абхазии, дмитрий медведев, россия, абхазия, политика
МИД: тысячелетняя государственность Абхазии – не предмет для дискуссии
12:15 24.08.2023 (обновлено: 13:06 24.08.2023)
Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной на сайте aif. ru, отметил, что в Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна.
СУХУМ, 24 авг – Sputnik. Тысячелетняя государственность Абхазии не является предметом для дискуссии, в МИД прокомментировали заявления, звучащие в СМИ, о перспективах вхождения республики в состав России.
Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Абхазия – надежный союзник России, и отношения двух государств регулируются обширной договорно-правовой базой.
"В Республике Абхазия ценят неоднократные заявления высших должностных лиц России относительно невозможности ревизии фундаментальных основ двусторонних отношений. Безальтернативный путь развития в качестве суверенного независимого правового государства избран народом и охраняется Основным законом – Конституцией Республики Абхазия", – говорится в сообщении.
В МИД также заявили, что система международной безопасности находится в состоянии значительного напряжения, отмечается существенное обострение ситуации между Россией и коллективным Западом. В таких условиях многие заявления, звучащие в СМИ, внешнеполитическое ведомство Абхазии рассматривает как результат обостряющейся геополитической борьбы.
Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной на сайте aif. ru, отметил, что в Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна "и вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины".