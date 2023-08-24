https://sputnik-abkhazia.ru/20230824/mid-tysyacheletnyaya-gosudarstvennost-abkhazii---ne-predmet-dlya-diskussii-1047648072.html

МИД: тысячелетняя государственность Абхазии – не предмет для дискуссии

МИД: тысячелетняя государственность Абхазии – не предмет для дискуссии

Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной на сайте aif. ru, отметил, что в Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России... 24.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-24T12:15+0300

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СУХУМ, 24 авг – Sputnik. Тысячелетняя государственность Абхазии не является предметом для дискуссии, в МИД прокомментировали заявления, звучащие в СМИ, о перспективах вхождения республики в состав России. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Абхазия – надежный союзник России, и отношения двух государств регулируются обширной договорно-правовой базой.В МИД также заявили, что система международной безопасности находится в состоянии значительного напряжения, отмечается существенное обострение ситуации между Россией и коллективным Западом. В таких условиях многие заявления, звучащие в СМИ, внешнеполитическое ведомство Абхазии рассматривает как результат обостряющейся геополитической борьбы.Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной на сайте aif. ru, отметил, что в Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна "и вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины".

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