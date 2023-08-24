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Новое оборудование передали районной больнице Очамчыры
Новое оборудование передали районной больнице Очамчыры
Минздрав Абхазии рассматривает заявки районных больниц и поэтапно оказывает помощь в оснащении медучреждений республики. 24.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-24T11:40+0300
2023-08-24T11:40+0300
2023-08-24T12:48+0300
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СУХУМ, 24 авг – Sputnik. Минздрав Абхазии передал Центральной районной больнице Очамчыры новое оборудование. Современный перевязочный стол установили в малой операционной медучреждения. Для больницы приобрели хирургический набор и передвижную лампу. Как рассказал заведующий хирургическим отделением Юрий Реквава, новый перевязочный стол медучреждению был необходим, потому что медики использовали стол 30-летней давности.Родильному отделению передали сухожаровой шкаф для стерилизации инструментов и аппарат КТГ, который регистрирует частоту сердечных сокращений плода.
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минздрав абхазии, абхазия, медицина, очамчырский район
минздрав абхазии, абхазия, медицина, очамчырский район
Новое оборудование передали районной больнице Очамчыры
11:40 24.08.2023 (обновлено: 12:48 24.08.2023)
Минздрав Абхазии рассматривает заявки районных больниц и поэтапно оказывает помощь в оснащении медучреждений республики.
СУХУМ, 24 авг – Sputnik. Минздрав Абхазии передал Центральной районной больнице Очамчыры новое оборудование.
Современный перевязочный стол установили в малой операционной медучреждения. Для больницы приобрели хирургический набор и передвижную лампу.
Как рассказал заведующий хирургическим отделением Юрий Реквава, новый перевязочный стол медучреждению был необходим, потому что медики использовали стол 30-летней давности.
"Мы были в Очамчырской ЦРБ несколько месяцев назад, руководство и персонал рассказали об основных потребностях. Мы наметили план обеспечения и поэтапно его реализуем. Уверен, мы закроем все базовые нужды наших медучреждений", – отметил министр здравоохранения Эдуард Бутба.
Родильному отделению передали сухожаровой шкаф для стерилизации инструментов и аппарат КТГ, который регистрирует частоту сердечных сокращений плода.