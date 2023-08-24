Новое оборудование передали районной больнице Очамчыры

"Мы были в Очамчырской ЦРБ несколько месяцев назад, руководство и персонал рассказали об основных потребностях. Мы наметили план обеспечения и поэтапно его реализуем. Уверен, мы закроем все базовые нужды наших медучреждений", – отметил министр здравоохранения Эдуард Бутба.