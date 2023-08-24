https://sputnik-abkhazia.ru/20230824/opublikovan-spisok-nakhodivshikhsya-na-bortu-upavshego-v-tverskoy-oblasti-samoleta-1047644417.html

Опубликован список находившихся на борту упавшего в Тверской области самолета

Опубликован список находившихся на борту упавшего в Тверской области самолета

Самолет Embraer Legacy потерпел крушение вечером 23 августа возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. 24.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-24T08:55+0300

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СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Росавиация опубликовала список находившихся на борту разбившегося в Тверской области частного самолета Embraer Legacy, среди них был глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин.В ведомстве подчеркнули, что полет осуществлялся на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.Самолет Embraer Legacy потерпел крушение возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли.Позднее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что на месте падения самолета обнаружили тела восьми человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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