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https://sputnik-abkhazia.ru/20230824/opublikovan-spisok-nakhodivshikhsya-na-bortu-upavshego-v-tverskoy-oblasti-samoleta-1047644417.html
Опубликован список находившихся на борту упавшего в Тверской области самолета
Опубликован список находившихся на борту упавшего в Тверской области самолета
Самолет Embraer Legacy потерпел крушение вечером 23 августа возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. 24.08.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Росавиация опубликовала список находившихся на борту разбившегося в Тверской области частного самолета Embraer Legacy, среди них был глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин.В ведомстве подчеркнули, что полет осуществлялся на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.Самолет Embraer Legacy потерпел крушение возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли.Позднее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что на месте падения самолета обнаружили тела восьми человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.
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россия, росавиация, в мире, новости, тверская область
россия, росавиация, в мире, новости, тверская область

Опубликован список находившихся на борту упавшего в Тверской области самолета

08:55 24.08.2023
© Foto / Следственный Комитет РоссииРабота специальных служб на месте падения самолета в Тверской области
Работа специальных служб на месте падения самолета в Тверской области - Sputnik Абхазия, 1920, 24.08.2023
© Foto / Следственный Комитет России
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Самолет Embraer Legacy потерпел крушение вечером 23 августа возле населенного пункта Куженкино в Тверской области.
СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Росавиация опубликовала список находившихся на борту разбившегося в Тверской области частного самолета Embraer Legacy, среди них был глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин.
"По данным авиакомпании, на борту самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) находились следующие пассажиры: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy. Члены экипажа: Levshin Aleksei, командир, Karimov Rustam, второй пилот, Raspopova Kristina, бортпроводник", — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что полет осуществлялся на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.
Самолет Embraer Legacy потерпел крушение возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли.
Позднее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что на месте падения самолета обнаружили тела восьми человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.
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