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Перевыполнение плана и работа в пик сезона: показатели таможенной службы Абхазии

Перевыполнение плана и работа в пик сезона: показатели таможенной службы Абхазии

В интервью радио Sputnik зампредседателя Государственного таможенного комитета Абхазии Алиас Лабахуа рассказал, как служба работает в летний сезон, какие... 24.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-24T17:15+0300

2023-08-24T17:15+0300

2023-08-24T16:56+0300

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Летний период считается пиковым сезоном на российско-абхазской границе. В это время много людей приезжают в Абхазию на отдых. Зампредседателя ГТК Абхазии Алиас Лабахуа отметил, что в 2023 году поток людей и автотранспортных средств на российско-абхазской границе гораздо больше, чем в прошлом году."По данным на сегодняшний день, в сутки российско-абхазскую границу в обоих направлениях пересекает свыше 65 тысяч человек. Пик был 70 тысяч. Это серьезный показатель. Также ориентировочно до 11 тысяч транспортных средств в сутки. Наши коллеги в Федеральной таможенной службе на посту "Псоу" стараются в ускоренном порядке оформлять и транспортные средства и проводить досмотр пешеходов в упрощенной форме. Иногда бывают проблемы с серверами. Это чисто технический вопрос", – сказал он.Заместитель председателя Государственного таможенного комитета рассказал и о плановых показателях по бюджету за первое полугодие 2023 года. По его словам, наблюдается перевыполнение плана таможенных платежей на 15%.При плане 1 млрд 310 млн руб фактическое поступление составило 1 млрд 506 млн руб."По первому полугодию 2023 года плановые показатели, которые нам были спущены по бюджету, выполнены на 115 %. Если говорить о торговом обороте, то объем внешней торговли Абхазии за первое полугодие составил 21 млрд руб. Это примерно на 19% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Тут и импорт, и экспорт. Импорт превалирует над экспортом. Экспорт у нас составил 3,4 млрд руб, что на 350 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной объект нашего экспорта – алкогольная продукция. Почти на 2 млрд выпущена она была", – отметил Лабахуа.Подробнее смотрите в интервью.

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