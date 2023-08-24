https://sputnik-abkhazia.ru/20230824/putin-zayavil-ob-opravdanii-neonatsizma-v-nekotorykh-stranakh-1047653062.html

Путин заявил об оправдании неонацизма в некоторых странах

Путин заявил об оправдании неонацизма в некоторых странах

СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что ряд стран не стесняются оправдывать неонацизм и попустительствуют терроризму. 24.08.2023, Sputnik Абхазия

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брикс

владимир путин

россия

в мире

политика

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СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что ряд стран не стесняются оправдывать неонацизм и попустительствуют терроризму.Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.

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