https://sputnik-abkhazia.ru/20230824/putin-zayavil-ob-opravdanii-neonatsizma-v-nekotorykh-stranakh-1047653062.html
Путин заявил об оправдании неонацизма в некоторых странах
Путин заявил об оправдании неонацизма в некоторых странах
СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что ряд стран не стесняются оправдывать неонацизм и попустительствуют терроризму. 24.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-24T14:15+0300
2023-08-24T14:15+0300
2023-08-24T14:21+0300
брикс
владимир путин
россия
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/18/1047652893_0:94:2998:1780_1920x0_80_0_0_d82a73603d7fc21ab0bb47f4ac2f7903.jpg
СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что ряд стран не стесняются оправдывать неонацизм и попустительствуют терроризму.Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/18/1047652893_269:0:2998:2047_1920x0_80_0_0_5123c6deff6650508450f1c58aafe3ed.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
брикс, владимир путин, россия, в мире, политика
брикс, владимир путин, россия, в мире, политика
Путин заявил об оправдании неонацизма в некоторых странах
14:15 24.08.2023 (обновлено: 14:21 24.08.2023)
СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что ряд стран не стесняются оправдывать неонацизм и попустительствуют терроризму.
"Некоторые политики не стесняются оправдывать даже неонацизм, ксенофобию, экстремизм разного толка и попустительствуют терроризму", - сказал Путин на заседании лидеров "пятерки" в формате БРИКС плюс.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.