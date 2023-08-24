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Российские военные уничтожили четыре украинских склада с боеприпасами
Российские военные уничтожили четыре украинских склада с боеприпасами
Всего с начала спецоперации были уничтожены 462 украинских военных самолета, 246 вертолетов, 6012 беспилотных летательных аппаратов, 433 зенитных ракетных... 24.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-24T13:40+0300
2023-08-24T13:40+0300
2023-08-24T14:07+0300
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СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Российские военные уничтожили еще четыре украинских склада боеприпасов, сообщило в четверг Министерство обороны РФ.Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 42 украинских беспилотника."Средствами противовоздушной обороны перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 42 украинских беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении, в нем перечислены населенные пункты в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.Всего с начала спецоперации были уничтожены 462 украинских военных самолета, 246 вертолетов, 6012 беспилотных летательных аппаратов, 433 зенитных ракетных комплекса, 11476 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6024 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12408 единиц специальной военной автомобильной техники.
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
Российские военные уничтожили четыре украинских склада с боеприпасами
13:40 24.08.2023 (обновлено: 14:07 24.08.2023)
Всего с начала спецоперации были уничтожены 462 украинских военных самолета, 246 вертолетов, 6012 беспилотных летательных аппаратов, 433 зенитных ракетных комплекса.
СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Российские военные уничтожили еще четыре украинских склада боеприпасов, сообщило в четверг Министерство обороны РФ.
"Уничтожены четыре склада боеприпасов противника в районах населенных пунктов Львово Херсонской области, Михайловка Харьковской области, Искра Днепропетровской области и Красногоровка Донецкой народной республики", - говорится в сводке военного ведомства.
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 42 украинских беспилотника.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 42 украинских беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении, в нем перечислены населенные пункты в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 462 украинских военных самолета, 246 вертолетов, 6012 беспилотных летательных аппаратов, 433 зенитных ракетных комплекса, 11476 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6024 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12408 единиц специальной военной автомобильной техники.