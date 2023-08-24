https://sputnik-abkhazia.ru/20230824/rossiyskie-voennye-unichtozhili-chetyre-ukrainskikh-sklada-s-boepripasami-1047652302.html

Российские военные уничтожили четыре украинских склада с боеприпасами

Российские военные уничтожили четыре украинских склада с боеприпасами

Всего с начала спецоперации были уничтожены 462 украинских военных самолета, 246 вертолетов, 6012 беспилотных летательных аппаратов, 433 зенитных ракетных... 24.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-24T13:40+0300

2023-08-24T13:40+0300

2023-08-24T14:07+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Российские военные уничтожили еще четыре украинских склада боеприпасов, сообщило в четверг Министерство обороны РФ.Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 42 украинских беспилотника."Средствами противовоздушной обороны перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 42 украинских беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении, в нем перечислены населенные пункты в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.Всего с начала спецоперации были уничтожены 462 украинских военных самолета, 246 вертолетов, 6012 беспилотных летательных аппаратов, 433 зенитных ракетных комплекса, 11476 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6024 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12408 единиц специальной военной автомобильной техники.

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