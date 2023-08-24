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Шесть новых стран пригласили в БРИКС
Шесть новых стран пригласили в БРИКС
Полноценное членство новых стран в БРИКС начнется с 1 января 2024 года. 24.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-24T11:00+0300
2023-08-24T11:00+0300
2023-08-24T11:25+0300
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СУХУМ, 24 авг – Sputnik. Шесть стран станут членами БРИКС, сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Лидеры БРИКС приняли декларацию по итогам саммита группы. Будут и следующие этапы расширения.
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брикс, россия, в мире, политика
брикс, россия, в мире, политика
Шесть новых стран пригласили в БРИКС
11:00 24.08.2023 (обновлено: 11:25 24.08.2023)
Полноценное членство новых стран в БРИКС начнется с 1 января 2024 года.
СУХУМ, 24 авг – Sputnik. Шесть стран станут членами БРИКС, сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса.
Лидеры БРИКС приняли декларацию по итогам саммита группы.
С 1 января 2024 года Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Аргентина станут членами БРИКС.
Будут и следующие этапы расширения.