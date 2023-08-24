https://sputnik-abkhazia.ru/20230824/shest-novykh-stran-primut-v-briks-1047646395.html

Шесть новых стран пригласили в БРИКС

Шесть новых стран пригласили в БРИКС

Полноценное членство новых стран в БРИКС начнется с 1 января 2024 года. 24.08.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 авг – Sputnik. Шесть стран станут членами БРИКС, сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Лидеры БРИКС приняли декларацию по итогам саммита группы. Будут и следующие этапы расширения.

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