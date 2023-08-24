https://sputnik-abkhazia.ru/20230824/takie-obstoyatelstva-mirtskhulava-ob-abkhazii-posle-15-letiya-priznaniya-nezavisimosti-1047648473.html

Такие обстоятельства: Мирцхулава об Абхазии после 15-летия признания независимости

Такие обстоятельства: Мирцхулава об Абхазии после 15-летия признания независимости

В Центре социально-экономических исследований состоялся круглый стол, посвященный 15-летию признания независимости Абхазии. Об основных мыслях и выводах... 24.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-24T15:54+0300

2023-08-24T15:54+0300

2023-08-24T15:54+0300

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день признания независимости абхазии

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Такие обстоятельства: Мирцхулава об Абхазии после 15-летия признания независимости Такие обстоятельства: Мирцхулава об Абхазии после 15-летия признания независимости

Признание независимости – одно из самых значимых событий, которое произошло за последние сто лет в истории Абхазии, и с этим были согласны все участники круглого стола, сказала Мирцхулава в беседе на радио.На протяжении разговора звучала главная мысль, что, сегодня, благодаря признанию независимости, у Абхазии есть правовое основание определять свою внешнюю и внутреннюю политику на разных уровнях, отметила она. От внешнего фактора мы обезопаситься самостоятельно не можем, но формировать повестку – да, сказала Мирцхулава.О том, какие еще возможности открывает признание, пользуется ли Абхазия этим, и чего не хватает для популяризации страны, можно услышать в аудиофайле.Слушайте полную версию беседы.

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2023

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Sputnik Абхазия

подкасты, такие обстоятельства, день признания независимости абхазии, аудио