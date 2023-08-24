https://sputnik-abkhazia.ru/20230824/takie-obstoyatelstva-mirtskhulava-ob-abkhazii-posle-15-letiya-priznaniya-nezavisimosti-1047648473.html
Такие обстоятельства: Мирцхулава об Абхазии после 15-летия признания независимости
Такие обстоятельства: Мирцхулава об Абхазии после 15-летия признания независимости
В Центре социально-экономических исследований состоялся круглый стол, посвященный 15-летию признания независимости Абхазии. Об основных мыслях и выводах... 24.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-24T15:54+0300
2023-08-24T15:54+0300
2023-08-24T15:54+0300
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такие обстоятельства
день признания независимости абхазии
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Такие обстоятельства: Мирцхулава об Абхазии после 15-летия признания независимости
Такие обстоятельства: Мирцхулава об Абхазии после 15-летия признания независимости
Признание независимости – одно из самых значимых событий, которое произошло за последние сто лет в истории Абхазии, и с этим были согласны все участники круглого стола, сказала Мирцхулава в беседе на радио.На протяжении разговора звучала главная мысль, что, сегодня, благодаря признанию независимости, у Абхазии есть правовое основание определять свою внешнюю и внутреннюю политику на разных уровнях, отметила она. От внешнего фактора мы обезопаситься самостоятельно не можем, но формировать повестку – да, сказала Мирцхулава.О том, какие еще возможности открывает признание, пользуется ли Абхазия этим, и чего не хватает для популяризации страны, можно услышать в аудиофайле.Слушайте полную версию беседы.
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MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, день признания независимости абхазии, аудио
подкасты, такие обстоятельства, день признания независимости абхазии, аудио
Такие обстоятельства: Мирцхулава об Абхазии после 15-летия признания независимости
В Центре социально-экономических исследований состоялся круглый стол, посвященный 15-летию признания независимости Абхазии. Об основных мыслях и выводах экспертов в эфире радио Sputnik рассказала сотрудник центра, кандидат экономических наук Илона Мирцхулава.
Признание независимости – одно из самых значимых событий, которое произошло за последние сто лет в истории Абхазии, и с этим были согласны все участники круглого стола, сказала Мирцхулава в беседе на радио.
На протяжении разговора звучала главная мысль, что, сегодня, благодаря признанию независимости, у Абхазии есть правовое основание определять свою внешнюю и внутреннюю политику на разных уровнях, отметила она. От внешнего фактора мы обезопаситься самостоятельно не можем, но формировать повестку – да, сказала Мирцхулава.
О том, какие еще возможности открывает признание, пользуется ли Абхазия этим, и чего не хватает для популяризации страны, можно услышать в аудиофайле.
Слушайте полную версию беседы.