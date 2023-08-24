https://sputnik-abkhazia.ru/20230824/takie-obstoyatelstva-valiev-i-suanov-o-rabote-s-truppoy-abkhazskogo-molodezhnogo-teatra-1047641066.html

Такие обстоятельства: Валиев и Суанов о работе с труппой Абхазского Молодежного театра

Такие обстоятельства: Валиев и Суанов о работе с труппой Абхазского Молодежного театра

В Абхазском Молодежном театре состоялась премьера "Кровавой свадьбы". Спектакль основан на одноименной пьесе испанского поэта и драматурга Федерико Гарсии... 24.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-24T10:20+0300

2023-08-24T10:20+0300

2023-08-24T10:34+0300

радио

абхазия

театр

молодежный театр абхазии

премьера

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/17/1047641815_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_1a48f5770ae1f525520dae5948ab5d8d.jpg

Такие обстоятельства: Валиев и Суанов о работе с труппой Абхазского Молодежного театра Такие обстоятельства: Валиев и Суанов о работе с труппой Абхазского Молодежного театра

В Абхазском Молодежном театре состоялась премьера "Кровавой свадьбы". Спектакль основан на одноименной пьесе испанского поэта и драматурга Федерико Гарсии Лорки. Режиссер постановки – руководитель Северо-Осетинского государственного академического театра имени Тхапсаева, Заслуженный артист Северной Осетии и Кабардино-Балкарии Гиви Валиев. Над спектаклем работал и руководитель балетной группы филиала Мариинского театра в РСО-Алания, главный балетмейстер театра Валерий Суанов.В эфире радио Sputnik Абхазия режиссер Гиви Валиев и балетмейстер Валерий Суанов рассказали, как шла работа над спектаклем, чем был обусловлен выбор материала для постановки и насколько важен опыт взаимодействия в театральной сфере.Говоря о труппе Молодежного театра, режиссер отметил их преданность профессии и любовь к театру."Вы должны беречь этих ребят, такие энтузиасты и такие сумасшедшие в хорошем смысле люди, не найдете их нигде. Поверьте, я влюблен в эту труппу только лишь потому, что они безумно любят театр. С ними и легко, и сложно. Сложно, потому что у них нет условий, легко, потому что они хотят работать", – сказал Валиев."Осетия и Абхазия схожи по духу, по ментальности, гостеприимству, но то количество теплоты, что я получил в Абхазии, наверное, ни с чем не сравнить. Мы много где были, путешествуем, работали в соседних республиках, но тепло и радушие, с которым этот народ нас встретил, не сравнить. Мы приобрели друзей, научились адаптироваться в сложных условиях и получили бесценный опыт", – сказал Суанов.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, театр, молодежный театр абхазии, премьера, подкасты, аудио