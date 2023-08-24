https://sputnik-abkhazia.ru/20230824/takie-obstoyatelstva-valiev-i-suanov-o-rabote-s-truppoy-abkhazskogo-molodezhnogo-teatra-1047641066.html
Такие обстоятельства: Валиев и Суанов о работе с труппой Абхазского Молодежного театра
Такие обстоятельства: Валиев и Суанов о работе с труппой Абхазского Молодежного театра
В Абхазском Молодежном театре состоялась премьера "Кровавой свадьбы". Спектакль основан на одноименной пьесе испанского поэта и драматурга Федерико Гарсии... 24.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-24T10:20+0300
2023-08-24T10:20+0300
2023-08-24T10:34+0300
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Такие обстоятельства: Валиев и Суанов о работе с труппой Абхазского Молодежного театра
Такие обстоятельства: Валиев и Суанов о работе с труппой Абхазского Молодежного театра
В Абхазском Молодежном театре состоялась премьера "Кровавой свадьбы". Спектакль основан на одноименной пьесе испанского поэта и драматурга Федерико Гарсии Лорки. Режиссер постановки – руководитель Северо-Осетинского государственного академического театра имени Тхапсаева, Заслуженный артист Северной Осетии и Кабардино-Балкарии Гиви Валиев. Над спектаклем работал и руководитель балетной группы филиала Мариинского театра в РСО-Алания, главный балетмейстер театра Валерий Суанов.В эфире радио Sputnik Абхазия режиссер Гиви Валиев и балетмейстер Валерий Суанов рассказали, как шла работа над спектаклем, чем был обусловлен выбор материала для постановки и насколько важен опыт взаимодействия в театральной сфере.Говоря о труппе Молодежного театра, режиссер отметил их преданность профессии и любовь к театру."Вы должны беречь этих ребят, такие энтузиасты и такие сумасшедшие в хорошем смысле люди, не найдете их нигде. Поверьте, я влюблен в эту труппу только лишь потому, что они безумно любят театр. С ними и легко, и сложно. Сложно, потому что у них нет условий, легко, потому что они хотят работать", – сказал Валиев."Осетия и Абхазия схожи по духу, по ментальности, гостеприимству, но то количество теплоты, что я получил в Абхазии, наверное, ни с чем не сравнить. Мы много где были, путешествуем, работали в соседних республиках, но тепло и радушие, с которым этот народ нас встретил, не сравнить. Мы приобрели друзей, научились адаптироваться в сложных условиях и получили бесценный опыт", – сказал Суанов.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, театр, молодежный театр абхазии, премьера, подкасты, аудио
абхазия, театр, молодежный театр абхазии, премьера, подкасты, аудио
В Абхазском Молодежном театре состоялась премьера "Кровавой свадьбы". Спектакль основан на одноименной пьесе испанского поэта и драматурга Федерико Гарсии Лорки. Режиссер постановки – руководитель Северо-Осетинского государственного академического театра имени Тхапсаева, Заслуженный артист Северной Осетии и Кабардино-Балкарии Гиви Валиев. Над спектаклем работал и руководитель балетной группы филиала Мариинского театра в РСО-Алания, главный балетмейстер театра Валерий Суанов.
В эфире радио Sputnik Абхазия
режиссер Гиви Валиев и балетмейстер Валерий Суанов рассказали, как шла работа над спектаклем, чем был обусловлен выбор материала для постановки и насколько важен опыт взаимодействия в театральной сфере.
Говоря о труппе Молодежного театра, режиссер отметил их преданность профессии и любовь к театру.
"Вы должны беречь этих ребят, такие энтузиасты и такие сумасшедшие в хорошем смысле люди, не найдете их нигде. Поверьте, я влюблен в эту труппу только лишь потому, что они безумно любят театр. С ними и легко, и сложно. Сложно, потому что у них нет условий, легко, потому что они хотят работать", – сказал Валиев.
"Осетия и Абхазия схожи по духу, по ментальности, гостеприимству, но то количество теплоты, что я получил в Абхазии, наверное, ни с чем не сравнить. Мы много где были, путешествуем, работали в соседних республиках, но тепло и радушие, с которым этот народ нас встретил, не сравнить. Мы приобрели друзей, научились адаптироваться в сложных условиях и получили бесценный опыт", – сказал Суанов.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.