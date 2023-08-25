https://sputnik-abkhazia.ru/20230825/delegatsiya-sovfeda-pribyla-v-sukhum-na-prazdnovanie-15-letiya-priznaniya-1047671969.html

Делегация Совфеда прибыла в Сухум на празднование 15-летия признания

Делегация Совфеда прибыла в Сухум на празднование 15-летия признания

СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Делегация Совфеда России прибыла в Сухум для участия в мероприятиях по случаю 15-летия признания Россией независимости республики. 25.08.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Делегация Совфеда России прибыла в Сухум для участия в мероприятиях по случаю 15-летия признания Россией независимости республики.В Абхазию прибыли председатель Совета Федерации Константин Косачев и первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Владимир Чижов. Ожидается, что на праздничные мероприятия также прибудут представители Государственной думы, руководства Краснодарского края, Администрации президента России, Южной Осетии и Приднестровья.Россия 26 августа 2008 года, после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала, признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии.

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