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Делегация Совфеда прибыла в Сухум на празднование 15-летия признания
Делегация Совфеда прибыла в Сухум на празднование 15-летия признания
СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Делегация Совфеда России прибыла в Сухум для участия в мероприятиях по случаю 15-летия признания Россией независимости республики. 25.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-25T15:35+0300
2023-08-25T15:35+0300
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СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Делегация Совфеда России прибыла в Сухум для участия в мероприятиях по случаю 15-летия признания Россией независимости республики.В Абхазию прибыли председатель Совета Федерации Константин Косачев и первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Владимир Чижов. Ожидается, что на праздничные мероприятия также прибудут представители Государственной думы, руководства Краснодарского края, Администрации президента России, Южной Осетии и Приднестровья.Россия 26 августа 2008 года, после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала, признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии.
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сухум, абхазия, россия, политика, парламент, совет федерации рф
сухум, абхазия, россия, политика, парламент, совет федерации рф
СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Делегация Совфеда России прибыла в Сухум для участия в мероприятиях по случаю 15-летия признания Россией независимости республики.
В Абхазию прибыли председатель Совета Федерации Константин Косачев и первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Владимир Чижов.
На абхазо-российской государственной границе делегацию встретили спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба и посол России в Абхазии Михаил Шургалин.
Ожидается, что на праздничные мероприятия также прибудут представители Государственной думы, руководства Краснодарского края, Администрации президента России, Южной Осетии и Приднестровья.
Россия 26 августа 2008 года, после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала, признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии.