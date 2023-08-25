https://sputnik-abkhazia.ru/20230825/internet-portal-abkhaziyarf-zarabotal-v-respublike-1047673932.html
Интернет-портал "Абхазия.РФ" заработал в республике
Интернет-портал "Абхазия.РФ" заработал в республике
Медиапроект "Абхазия и Россия потенциал возможностей" создан Общественным объединением "Русская община Абхазии" при поддержке Благотворительного Фонда... 25.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-25T18:10+0300
2023-08-25T18:10+0300
2023-08-25T18:10+0300
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СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Электронный интернет-портал "Абхазия.РФ", созданный к 15-ой годовщине признания Россией независимости Абхазии, заработал в Абхазии."Благодаря достигнутым договоренностям с абхазским бизнесменом Темуром Ражденовичем Заркуа домен "Абхазия.РФ" был им безвозмездно передан Роману Сергеевичу Рязанцеву председателю ОО "Русская община Абхазии" для информационного продвижения Абхазии и Абхазо-Российских двухсторонних отношений", - говорится в информации о проекте на сайте.Проект будет не только информационно освещать развитие двухсторонних отношений между государствами, но и проводить мероприятий в различных сферах — культура, образование, спорт, медицина. В ближайшее время будет запущен официальный телеграмм-канал проекта.
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сайты, интернет, абхазия, россия
сайты, интернет, абхазия, россия
Интернет-портал "Абхазия.РФ" заработал в республике
Медиапроект "Абхазия и Россия потенциал возможностей" создан Общественным объединением "Русская община Абхазии" при поддержке Благотворительного Фонда содействия культуры и спорта "ЮнОлимп".
СУХУМ, 25 авг - Sputnik.
Электронный интернет-портал "Абхазия.РФ"
, созданный к 15-ой годовщине признания Россией независимости Абхазии, заработал в Абхазии.
Проект нацелен на развитие и укрепление дружеских отношений между Абхазией и Россией.
"Благодаря достигнутым договоренностям с абхазским бизнесменом Темуром Ражденовичем Заркуа домен "Абхазия.РФ" был им безвозмездно передан Роману Сергеевичу Рязанцеву председателю ОО "Русская община Абхазии" для информационного продвижения Абхазии и Абхазо-Российских двухсторонних отношений", - говорится в информации о проекте на сайте.
Проект будет не только информационно освещать развитие двухсторонних отношений между государствами, но и проводить мероприятий в различных сферах — культура, образование, спорт, медицина.
В ближайшее время будет запущен официальный телеграмм-канал проекта.