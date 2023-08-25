https://sputnik-abkhazia.ru/20230825/internet-portal-abkhaziyarf-zarabotal-v-respublike-1047673932.html

Интернет-портал "Абхазия.РФ" заработал в республике

Интернет-портал "Абхазия.РФ" заработал в республике

Медиапроект "Абхазия и Россия потенциал возможностей" создан Общественным объединением "Русская община Абхазии" при поддержке Благотворительного Фонда... 25.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-25T18:10+0300

2023-08-25T18:10+0300

2023-08-25T18:10+0300

в абхазии

сайты

интернет

абхазия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/16/1032279961_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_5b2f7b29238af90c3b045a6da59dfa82.jpg

СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Электронный интернет-портал "Абхазия.РФ", созданный к 15-ой годовщине признания Россией независимости Абхазии, заработал в Абхазии."Благодаря достигнутым договоренностям с абхазским бизнесменом Темуром Ражденовичем Заркуа домен "Абхазия.РФ" был им безвозмездно передан Роману Сергеевичу Рязанцеву председателю ОО "Русская община Абхазии" для информационного продвижения Абхазии и Абхазо-Российских двухсторонних отношений", - говорится в информации о проекте на сайте.Проект будет не только информационно освещать развитие двухсторонних отношений между государствами, но и проводить мероприятий в различных сферах — культура, образование, спорт, медицина. В ближайшее время будет запущен официальный телеграмм-канал проекта.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

сайты, интернет, абхазия, россия