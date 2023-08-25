https://sputnik-abkhazia.ru/20230825/k-priznaniyu-nezavisimosti-kak-proshla-vstrecha-bzhaniya-i-medvedeva-1047670982.html

К признанию независимости: как прошла встреча Бжания и Медведева

К признанию независимости: как прошла встреча Бжания и Медведева

Встреча замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева и глав Абхазии и Южной Осетии Аслана Бжания и Алана Гаглоева состоялась в пятницу, 25 августа. 25.08.2023, Sputnik Абхазия

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Встреча была приурочена к 15-летию признания независимости Абхазии и Южной Осетии со стороны России.Аслан Бжания выразил благодарность руководству России и лично Медведеву за принятие судьбоносного решения."Вы внесли огромный вклад в развитие абхазской государственности, признав независимость нашей республики. Таким образом Абхазии был обеспечен прочный мир", – подчеркнул Бжания.Он напомнил, что в период с 1993 по 2008 год в Галском районе от терактов погибло несколько сотен граждан, а сейчас граница укреплена, и есть возможность заниматься созидательным трудом.

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