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К признанию независимости: как прошла встреча Бжания и Медведева
К признанию независимости: как прошла встреча Бжания и Медведева
Встреча замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева и глав Абхазии и Южной Осетии Аслана Бжания и Алана Гаглоева состоялась в пятницу, 25 августа. 25.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-25T17:30+0300
2023-08-25T17:30+0300
2023-08-25T17:46+0300
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Встреча была приурочена к 15-летию признания независимости Абхазии и Южной Осетии со стороны России.Аслан Бжания выразил благодарность руководству России и лично Медведеву за принятие судьбоносного решения."Вы внесли огромный вклад в развитие абхазской государственности, признав независимость нашей республики. Таким образом Абхазии был обеспечен прочный мир", – подчеркнул Бжания.Он напомнил, что в период с 1993 по 2008 год в Галском районе от терактов погибло несколько сотен граждан, а сейчас граница укреплена, и есть возможность заниматься созидательным трудом.
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видео, абхазия, россия, политика, аслан бжания, дмитрий медведев, видео
видео, абхазия, россия, политика, аслан бжания, дмитрий медведев, видео
К признанию независимости: как прошла встреча Бжания и Медведева
17:30 25.08.2023 (обновлено: 17:46 25.08.2023)
Встреча замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева и глав Абхазии и Южной Осетии Аслана Бжания и Алана Гаглоева состоялась в пятницу, 25 августа.
Встреча была приурочена к 15-летию признания независимости Абхазии и Южной Осетии со стороны России.
Аслан Бжания выразил благодарность руководству России и лично Медведеву за принятие судьбоносного решения.
"Вы внесли огромный вклад в развитие абхазской государственности, признав независимость нашей республики. Таким образом Абхазии был обеспечен прочный мир", – подчеркнул Бжания.
Он напомнил, что в период с 1993 по 2008 год в Галском районе от терактов погибло несколько сотен граждан, а сейчас граница укреплена, и есть возможность заниматься созидательным трудом.