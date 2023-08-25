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Косачев: партнерство России и Абхазии дает исчерпывающий ответ недоброжелателям

Косачев: партнерство России и Абхазии дает исчерпывающий ответ недоброжелателям

Спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба встретился с заместителем председателя Совета Федерации России Константином Косачевым и первым заместителем председателя... 25.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-25T20:45+0300

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26 августа в Абхазии пройдут торжественные мероприятия в честь 15-летия признания независимости республики со стороны Российской Федерации. Для участия в праздничных мероприятиях приехала делегация Совета Федерации. В Парламенте Абхазии состоялась встреча со спикером Лашей Ашуба. "Уважаемые гости, позвольте поприветствовать вас от имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, депутатов Парламента и от себя лично. Мы очень рады тому, что вы приехали разделить с нами этот большой праздник. Республику Абхазия и Российскую Федерацию исторически объединяет множество связей, дружеские человеческие отношения", - сказал спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба.Заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев от имени народа России поблагодарил спикера Парламента Абхазии за приглашение принять участие в торжественных мероприятиях, связанных с 15-летием признания независимости республики."Разделить судьбы наших народов, которые развиваются своим суверенным, независимым путем, могут попытаться только наши недоброжелатели. Вот этим недоброжелателям нашим стратегическим партнерством, нашими отношениями, рассчитанными на долгосрочную перспективу, мы давали, даем и будем давать исчерпывающий ответ. Именно поэтому сегодня мы здесь, завтра мы будем поздравлять Республику Абхазия, весь народ с этой очень важной датой", - отметил Константин Косачев.

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