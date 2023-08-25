https://sputnik-abkhazia.ru/20230825/kulturnyy-kod-kove-rasskazal-o-rabote-minkulta-abkhazii-1047657781.html

Культурный код: Кове рассказал о работе Минкульта Абхазии

Культурный код: Кове рассказал о работе Минкульта Абхазии

В интервью радио Sputnik министр культуры Абхазии Даур Кове рассказал о главных задачах ведомства, как оказывают помощь творческим коллективами и как... 25.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-25T09:35+0300

2023-08-25T09:35+0300

2023-08-25T09:35+0300

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Творческие коллективы Абхазии испытывают нехватку финансирования. При этом Министерство культуры старается их поддерживать. Об этом в интервью Sputnik рассказал министр культуры Даур Кове."Вы знаете, при поддержке руководства страны в прошлом году мы смогли полностью обновить сценические костюмы Государственного ансамбля песни и танца. В этом году все помнят, с каким грандиозным успехом ансамбль песни и танца выступал в Москве в зале Чайковского. Сегодня мы занимаемся вопросом обновления сценического костюма для Госансамбля "Шаратын". Также занимаемся вопросом обновления в перспективе костюмов для Госансамбля "Кавказ". То есть все наши госансамбли нуждаются в поддержке", – отметил он.По его словам, творческие коллективы стараются также отправлять в гастроли в Россию."Мы обращаемся к руководству и говорим, что необходимо поехать и выступить с гастролями в том-то регионе, мы находим поддержку. Буквально в ближайшее время, в сентябре, Абхазский драмтеатр планирует гастроли в Башкортостан. Мы ждем приезд Санкт-Петербургского театра. Это в рамках обменных мероприятий. Они будут выступать на сцене Русского драматического театра. Мероприятия проходят. Конечно, мы хотим, чтобы их было как можно больше. Но мы изыскиваем возможности и свои, и коллективов и пытаемся все это реализовывать", – сказал Кове.Министр культуры отметил, что министерства культуры Абхазии и России активно сотрудничают. Творческие коллективы двух стран ездят друг к другу.Даур Кове оценил развитие российско-абхазских отношений в течение последних 15 лет."15 лет прошли как один день. Мы все прекрасно помним 26 августа 2008 года, известное выступление тогдашнего президента Российской Федерации Дмитрия Медведева. Как с замиранием сердца смотрели телевизор и не верили своим глазам и своим ушам. Но все это потом вылилось во всенародное ликование. Потом начался процесс выстраивания двухсторонних отношений. Конечно, это тоже было достаточно сложно, потому что нужно было учиться новым вещам. И на сегодняшний день у нас огромная договорно-правовая база с Российской Федерацией. У нас порядка 150 различных соглашений, которые регулируют взаимоотношения между двумя государствами практически во всех сферах жизнедеятельности. Самое главное – жизнь показала, что сегодня, когда в России достаточно непростое время, когда идет специальная военная операция, Абхазия в лице ее сынов встали рядом со своими братьями в России и воюют на Донбассе, отстаивая интересы Российской Федерации. То есть жизнь показывает, что процессы, которые сегодня происходят, которые были заложены 15 лет назад, они сплотили. И что называется, и в горе, и в радости мы вместе, потому что в тяжелую минуту быть рядом со своим братом – и есть объективное отношение к друг другу", – добавил он.

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