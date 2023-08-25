https://sputnik-abkhazia.ru/20230825/rossiyanina-prigovorili-k-15-godam-lisheniya-svobody-v-abkhazii--1047677045.html

Россиянина приговорили в Абхазии к 15 годам лишения свободы

Россиянина приговорили в Абхазии к 15 годам лишения свободы

В ходе предварительного и судебного следствия гражданин России признал вину в полном объеме. 25.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-25T20:51+0300

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2023-08-25T20:51+0300

в абхазии

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абхазия

россия

генеральная прокуратура абхазии

сухумский городской суд

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СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Сухумский горсуд приговорил гражданина России Александра Педасова к 15 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима и штрафом в 600 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. В ходе предварительного и судебного следствия он признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.

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Sputnik Абхазия

наркотики, абхазия, россия, генеральная прокуратура абхазии, сухумский городской суд