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Россиянина приговорили в Абхазии к 15 годам лишения свободы
Россиянина приговорили в Абхазии к 15 годам лишения свободы
В ходе предварительного и судебного следствия гражданин России признал вину в полном объеме. 25.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-25T20:51+0300
2023-08-25T20:51+0300
2023-08-25T20:51+0300
в абхазии
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СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Сухумский горсуд приговорил гражданина России Александра Педасова к 15 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима и штрафом в 600 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. В ходе предварительного и судебного следствия он признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.
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наркотики, абхазия, россия, генеральная прокуратура абхазии, сухумский городской суд
наркотики, абхазия, россия, генеральная прокуратура абхазии, сухумский городской суд
Россиянина приговорили в Абхазии к 15 годам лишения свободы
В ходе предварительного и судебного следствия гражданин России признал вину в полном объеме.
СУХУМ, 25 авг - Sputnik.
Сухумский горсуд приговорил гражданина России Александра Педасова к 15 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима и штрафом в 600 тысяч рублей. Об этом сообщила
пресс-служба Генпрокуратуры.
58-летний Педасов обвинялся в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта метадона в особо крупном размере. Общим весом - 14,301 грамм.
В ходе предварительного и судебного следствия он признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.