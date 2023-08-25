https://sputnik-abkhazia.ru/20230825/takie-obstoyatelstva-akhsalba-o-posledstviyakh-povysheniya-temperatury-vody-v-chernom-more---1047629622.html
Такие обстоятельства: Ахсалба о последствиях повышения температуры воды в Черном море
Такие обстоятельства: Ахсалба о последствиях повышения температуры воды в Черном море
Начальник отдела гидрометеорологического и экологического мониторинга Института экологии АН Асида Ахсалба в эфире радио Sputnik рассказала, с чем связано... 25.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-25T15:00+0300
2023-08-25T15:00+0300
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Такие обстоятельства: Ахсалба о последствиях повышения температуры вод в Черном море
Такие обстоятельства: Ахсалба о последствиях повышения температуры вод в Черном море
Повышение температуры морской воды происходит с 1994 года, сказала ученый, особенно последние два года наблюдаются рекордные изменения, до 30 градусов, подчеркнула Ахсалба. Климатолог объяснила, с чем это связано и к чему приводит."Температура воды – главный фактор в размножении, существовании всех видов рыб. Адаптироваться к таким температурам невозможно. Появляются патогенные организмы, которые негативно влияют на их развитие. Некоторые рыбы могут найти холодные воды, но те, которые предпочитают теплую воду, окажутся в стрессовой ситуации. При повышении температуры выше 27 градусов, количество рыбы сокращается на 40%, это приводит к их гибели. Страдают ставрида и моллюски. В теплой воде сильно размножаются гребневики, которые оказывают негативное влияние на промысловых рыб, особенно на хамсу. Они поедают икринки хамсы, и численность сокращается", – рассказала Ахсалба.Может ли измениться фауна Черного моря при таких обстоятельствах, и почему морская вода при такой температуре опасна для человека, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, экология, черное море, аудио
подкасты, такие обстоятельства, экология, черное море, аудио
Такие обстоятельства: Ахсалба о последствиях повышения температуры воды в Черном море
15:00 25.08.2023 (обновлено: 15:05 25.08.2023)
Начальник отдела гидрометеорологического и экологического мониторинга Института экологии АН Асида Ахсалба в эфире радио Sputnik рассказала, с чем связано повышение температуры Черного моря, как это сказывается на морских обитателей и человека.
Повышение температуры морской воды происходит с 1994 года, сказала ученый, особенно последние два года наблюдаются рекордные изменения, до 30 градусов, подчеркнула Ахсалба. Климатолог объяснила, с чем это связано и к чему приводит.
"Температура воды – главный фактор в размножении, существовании всех видов рыб. Адаптироваться к таким температурам невозможно. Появляются патогенные организмы, которые негативно влияют на их развитие. Некоторые рыбы могут найти холодные воды, но те, которые предпочитают теплую воду, окажутся в стрессовой ситуации. При повышении температуры выше 27 градусов, количество рыбы сокращается на 40%, это приводит к их гибели. Страдают ставрида и моллюски. В теплой воде сильно размножаются гребневики, которые оказывают негативное влияние на промысловых рыб, особенно на хамсу. Они поедают икринки хамсы, и численность сокращается", – рассказала Ахсалба.
Может ли измениться фауна Черного моря при таких обстоятельствах, и почему морская вода при такой температуре опасна для человека, слушайте в аудиофайле.