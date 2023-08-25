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Такие обстоятельства: Шамба о войне в Абхазии, признании независимости и союзе с Россией
Такие обстоятельства: Шамба о войне в Абхазии, признании независимости и союзе с Россией
О том, что предшествовало Отечественной войне в Абхазии, можно ли было ее избежать, насколько было важным признание независимости и как развиваются сегодня... 25.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-25T20:10+0300
2023-08-25T20:02+0300
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подкасты
такие обстоятельства
сотрудничество
день признания независимости абхазии
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Такие обстоятельства: Шамба о войне в Абхазии, признании независимости и союзе с Россией
Такие обстоятельства: Шамба о войне в Абхазии, признании независимости и союзе с Россией
О том, что предшествовало Отечественной войне в Абхазии, можно ли было ее избежать, насколько было важным признание независимости и как развиваются сегодня отношения между Абхазией и Россией, в эфире радио Sputnik рассказал секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.Абхазия всячески хотела избежать войны, но обстоятельства сложились так, что другого выхода как защищаться не было, вспоминает Шамба."Накануне войны Парламент Абхазии сделал обращение грузинской стороне, в котором предлагал в условиях изменившихся реалий – распада СССР – установить новые равноправные взаимоотношения. Обращение заканчивалось словами "мы надеемся, что протянутая рука не повиснет в воздухе". В ответ на это нам прислали танки", – рассказал Шамба.Говоря о сотрудничестве с Россией после признания независимости, Шамба отметил, что у нас не партнерские отношения, а союзнические."После того как мы подписали соглашение, в котором стороны взяли на себя обязательства в случае угроз выступить на стороне союзника, это уже совершенно другие взаимоотношения. Это союз военно-стратегический. Я всегда говорил и буду повторять, что никакая маленькая страна не может избежать внешних угроз, если у нее нет надежных союзников. У нас есть надежный союзник – Российская Федерация, которая неоднократно показывала свою готовность защищать наши интересы. Это великая ядерная держава, член Совета безопасности ООН, мы все помним, как представители России, как покойный ныне Чуркин защищали в Совете безопасности интересы нашего народа, нашей страны", – подчеркнул он.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, сотрудничество, день признания независимости абхазии, аудио
подкасты, такие обстоятельства, сотрудничество, день признания независимости абхазии, аудио

Такие обстоятельства: Шамба о войне в Абхазии, признании независимости и союзе с Россией

20:10 25.08.2023
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Такие обстоятельства: Шамба о войне в Абхазии, признании независимости и союзе с Россией
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О том, что предшествовало Отечественной войне в Абхазии, можно ли было ее избежать, насколько было важным признание независимости и как развиваются сегодня отношения между Абхазией и Россией, в эфире радио Sputnik рассказал секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.
Абхазия всячески хотела избежать войны, но обстоятельства сложились так, что другого выхода как защищаться не было, вспоминает Шамба.
"Накануне войны Парламент Абхазии сделал обращение грузинской стороне, в котором предлагал в условиях изменившихся реалий – распада СССР – установить новые равноправные взаимоотношения. Обращение заканчивалось словами "мы надеемся, что протянутая рука не повиснет в воздухе". В ответ на это нам прислали танки", – рассказал Шамба.
Говоря о сотрудничестве с Россией после признания независимости, Шамба отметил, что у нас не партнерские отношения, а союзнические.
"После того как мы подписали соглашение, в котором стороны взяли на себя обязательства в случае угроз выступить на стороне союзника, это уже совершенно другие взаимоотношения. Это союз военно-стратегический. Я всегда говорил и буду повторять, что никакая маленькая страна не может избежать внешних угроз, если у нее нет надежных союзников. У нас есть надежный союзник – Российская Федерация, которая неоднократно показывала свою готовность защищать наши интересы. Это великая ядерная держава, член Совета безопасности ООН, мы все помним, как представители России, как покойный ныне Чуркин защищали в Совете безопасности интересы нашего народа, нашей страны", – подчеркнул он.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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