https://sputnik-abkhazia.ru/20230825/tri-abkhazskikh-kurorta-popali-v-top-samykh-populyarnykh-napravleniy-dlya-otdykha-v-sentyabre-1047664513.html
Три абхазских курорта попали в топ самых популярных направлений для отдыха в сентябре
Три абхазских курорта попали в топ самых популярных направлений для отдыха в сентябре
Российский сервис бронирования ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для отдыха в сентябре 2023 года. 25.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-25T11:00+0300
2023-08-25T11:00+0300
2023-08-25T11:13+0300
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СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Гудаута, Гагра и село Алахадзы попали в десятку популярных направления для отдыха в сентябре, пишет сервис Tvil.ru. На первом месте оказалась Анапа. Второе место поделили курорты Должанская и Голубицкая. А третье место заняла Гудаута.
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отдых в абхазии, абхазия, гагрский район, гагра, гудаута, туристы
отдых в абхазии, абхазия, гагрский район, гагра, гудаута, туристы
Три абхазских курорта попали в топ самых популярных направлений для отдыха в сентябре
11:00 25.08.2023 (обновлено: 11:13 25.08.2023)
Российский сервис бронирования ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для отдыха в сентябре 2023 года.
СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Гудаута, Гагра и село Алахадзы попали в десятку популярных направления для отдыха в сентябре, пишет сервис Tvil.ru.
На первом месте оказалась Анапа. Второе место поделили курорты Должанская и Голубицкая. А третье место заняла Гудаута.
Десять самых популярных направлений для отдыха в сентябре:
Курортное место
Средняя стоимость ночи (руб)
Средняя продолжительность поездки
Анапа, Краснодарский край
5621
7 ночей
Должанская, Краснодарский край
2841
4 ночи
Голубицкая, Краснодарский край
3256
6 ночей
Гудаута, Абхазия
9359
7 ночей
Алахадзы, Абхазия
3192
7 ночей
Сочи, Краснодарский край
2494
11 ночей
Оленевка, Крым
3564
8 ночей
Гагра, Абхазия
5563
6 ночей
Чемал, Алтай
3591
4 ночи
Кучугуры, Краснодарский край
6133
6 ночей