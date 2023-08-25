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https://sputnik-abkhazia.ru/20230825/tri-abkhazskikh-kurorta-popali-v-top-samykh-populyarnykh-napravleniy-dlya-otdykha-v-sentyabre-1047664513.html
Три абхазских курорта попали в топ самых популярных направлений для отдыха в сентябре
Три абхазских курорта попали в топ самых популярных направлений для отдыха в сентябре
Российский сервис бронирования ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для отдыха в сентябре 2023 года. 25.08.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Гудаута, Гагра и село Алахадзы попали в десятку популярных направления для отдыха в сентябре, пишет сервис Tvil.ru. На первом месте оказалась Анапа. Второе место поделили курорты Должанская и Голубицкая. А третье место заняла Гудаута.
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отдых в абхазии, абхазия, гагрский район, гагра, гудаута, туристы
отдых в абхазии, абхазия, гагрский район, гагра, гудаута, туристы

Три абхазских курорта попали в топ самых популярных направлений для отдыха в сентябре

11:00 25.08.2023 (обновлено: 11:13 25.08.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукЖаркое лето 2023
Жаркое лето 2023 - Sputnik Абхазия, 1920, 25.08.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Российский сервис бронирования ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для отдыха в сентябре 2023 года.
СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Гудаута, Гагра и село Алахадзы попали в десятку популярных направления для отдыха в сентябре, пишет сервис Tvil.ru.

На первом месте оказалась Анапа. Второе место поделили курорты Должанская и Голубицкая. А третье место заняла Гудаута.
Десять самых популярных направлений для отдыха в сентябре:

Курортное место

Средняя стоимость ночи (руб)

Средняя продолжительность поездки

Анапа, Краснодарский край

5621

7 ночей

Должанская, Краснодарский край

2841

4 ночи

Голубицкая, Краснодарский край

3256

6 ночей

Гудаута, Абхазия

9359

7 ночей

Алахадзы, Абхазия

3192

7 ночей

Сочи, Краснодарский край

2494

11 ночей

Оленевка, Крым

3564

8 ночей

Гагра, Абхазия

5563

6 ночей

Чемал, Алтай

3591

4 ночи

Кучугуры, Краснодарский край

6133

6 ночей

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