https://sputnik-abkhazia.ru/20230825/tri-abkhazskikh-kurorta-popali-v-top-samykh-populyarnykh-napravleniy-dlya-otdykha-v-sentyabre-1047664513.html

Три абхазских курорта попали в топ самых популярных направлений для отдыха в сентябре

Три абхазских курорта попали в топ самых популярных направлений для отдыха в сентябре

Российский сервис бронирования ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для отдыха в сентябре 2023 года. 25.08.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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абхазия

гагрский район

гагра

гудаута

туристы

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СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Гудаута, Гагра и село Алахадзы попали в десятку популярных направления для отдыха в сентябре, пишет сервис Tvil.ru. На первом месте оказалась Анапа. Второе место поделили курорты Должанская и Голубицкая. А третье место заняла Гудаута.

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гагра

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