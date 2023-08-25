https://sputnik-abkhazia.ru/20230825/turist-v-gagre-poluchil-cherepno-mozgovuyu-travmu-v-more-1047669350.html

Турист в Гагре получил черепно-мозговую травму в море

Турист в Гагре получил черепно-мозговую травму в море

Расследованием занимается транспортная прокуратура республики и милиция. 25.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-25T14:20+0300

2023-08-25T14:20+0300

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в абхазии

гагра

гагрский район

происшествия

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абхазия

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СУХУМ, 25 авг – Sputnik. Турист в Гагре получил открытую черепно-мозговую травму в море, на него наехал скутерист на водном мотоцикле, сообщили в пресс-службе Минтуризма Абхазии. Пострадавший был доставлен в Гагрскую ЦРБ, после обследования его на реанимобиле отправили в отделение нейрохирургии в Республиканскую больницу. Состояние туриста удовлетворительное. По словам и.о. главврача Республиканской больницы Астана Авидзба, его выпишут уже в воскресенье. Расследованием занимается транспортная прокуратура Гагры. Глава Минтуризма Теймураз Хишба взял дело под личный контроль.

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гагра, гагрский район, происшествия, туристы, абхазия