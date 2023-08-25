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Турист в Гагре получил черепно-мозговую травму в море
Турист в Гагре получил черепно-мозговую травму в море
Расследованием занимается транспортная прокуратура республики и милиция. 25.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-25T14:20+0300
2023-08-25T14:20+0300
2023-08-25T15:51+0300
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СУХУМ, 25 авг – Sputnik. Турист в Гагре получил открытую черепно-мозговую травму в море, на него наехал скутерист на водном мотоцикле, сообщили в пресс-службе Минтуризма Абхазии. Пострадавший был доставлен в Гагрскую ЦРБ, после обследования его на реанимобиле отправили в отделение нейрохирургии в Республиканскую больницу. Состояние туриста удовлетворительное. По словам и.о. главврача Республиканской больницы Астана Авидзба, его выпишут уже в воскресенье. Расследованием занимается транспортная прокуратура Гагры. Глава Минтуризма Теймураз Хишба взял дело под личный контроль.
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гагра, гагрский район, происшествия, туристы, абхазия
гагра, гагрский район, происшествия, туристы, абхазия
Турист в Гагре получил черепно-мозговую травму в море
14:20 25.08.2023 (обновлено: 15:51 25.08.2023)
Расследованием занимается транспортная прокуратура республики и милиция.
СУХУМ, 25 авг – Sputnik. Турист в Гагре получил открытую черепно-мозговую травму в море, на него наехал скутерист на водном мотоцикле, сообщили в пресс-службе Минтуризма Абхазии.
Пострадавший был доставлен в Гагрскую ЦРБ, после обследования его на реанимобиле отправили в отделение нейрохирургии в Республиканскую больницу.
"Пострадавший погружался в воду с маской, он то был на поверхности, то нырял. Скутерист не увидел и наехал на туриста, когда тот погружался в воду", – отметил замглавы Гагрской администрации Адамур Цишба.
Состояние туриста удовлетворительное. По словам и.о. главврача Республиканской больницы Астана Авидзба, его выпишут уже в воскресенье.
Расследованием занимается транспортная прокуратура Гагры. Глава Минтуризма Теймураз Хишба взял дело под личный контроль.