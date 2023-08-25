https://sputnik-abkhazia.ru/20230825/vzaimnyy-interes-khintba-o-znachenii-kulturnogo-obmena-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey---1047662765.html

Взаимный интерес: Хинтба о значении культурного обмена между Абхазией и Россией

Взаимный интерес: Хинтба о значении культурного обмена между Абхазией и Россией

Насколько сегодня взаимодействие Абхазии и России в области культуры значительно, куда и как следует развиваться, что может послужить импульсом для наращивания... 25.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-25T11:40+0300

2023-08-25T11:40+0300

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Взаимный интерес: Хинтба о значении культурного обмена между Абхазией и Россией Взаимный интерес: Хинтба о значении культурного обмена между Абхазией и Россией

Насколько сегодня взаимодействие Абхазии и России в области культуры значительно, куда и как следует развиваться, что может послужить импульсом для наращивания связей, об этом в эфире радио Sputnik рассказал гендиректор Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба.Культурный обмен создает условия для более эффективных экономических и политических процессов, уверен Хинтба."Культура – основа взаимопонимания и доверия, когда есть доверие, тогда облегчаются позитивные процессы в сфере политики и экономики. Культура – источник экономического развития и укрепления государственности. Это аксиома. Россия – великая культурная держава, и нам многому надо учиться у российских коллег", – сказал он.По мнению гендиректора РУСДРАМа абхазская культура – это главный ресурс страны, то, что мы должны развивать."В Абхазии нет нефти и газа, нет военной мощи и финансовых возможностей, но есть талантливый народ, который хочет проявить себя в сфере культуры. Культура может стать важным ресурсом нашей страны как позиционирование во внешнем мире, как развитие отношений с Россией, так и укрепление нашего государства, а Россия в этом деле всегда оказывает поддержку. Степень и характер поддержки колоссальный", – отметил ХинтбаАбхазия и Россия могут стать достойными партнерами в сфере культуры, и признание дало толчок развитию культурному взаимодействию и сотрудничеству между странами, заключил Хинтба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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