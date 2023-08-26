https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/bganba-politikoy-ranshe-zanimalis-bolee-osoznanno-i-otvetstvenno-1047670230.html
Бганба: политикой раньше занимались более осознанно и ответственно
Бганба: политикой раньше занимались более осознанно и ответственно
26 августа свое 70-летие отмечает абхазский государственный и политический деятель, дважды премьер-министр Абхазии, дважды исполняющий обязанности президента... 26.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-26T12:03+0300
2023-08-26T12:03+0300
2023-08-26T12:03+0300
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Бганба: политикой раньше занимались более осознанно и ответственно
Бганба: политикой раньше занимались более осознанно и ответственно
26 августа свое 70-летие отмечает абхазский государственный и политический деятель, дважды премьер-министр Абхазии, дважды исполняющий обязанности президента республики, кавалер ордена "Ахьз-Апша" II степени Валерий Бганба.О политике и жизни, каково было принимать важные для страны решения и чем сейчас занят, юбиляр рассказал в эфире радио Sputnik.День рождения Валерия Бганба совпадает с Днем признания независимости Абхазии Российской Федерацией.Говоря о значимости данного исторического события, вспоминая новейшую историю республики, юбиляр отмечает, что абхазским политикам надо прикладывать больше усилий для выстраивания межгосударственных отношений, для аргументированного отстаивания интересов своего народа. "Есть темы, где мы должны спорить, отстаивать свое мнение, без этого не бывает межгосударственных отношений. Слава богу, эта команда (в руководстве России - прим.) такая, которая понимает значение Абхазии для той же России, понимает стремление абхазского народа, оказывает очень серьезную помощь. Но нашим политикам надо все-таки думать об интересах и иногда спорить. Это не страшно, потому что ты споришь с другом, ты не споришь с врагом", – сказал Бганба. По его мнению, не стоит идти в политику только ради должности, так как такие политики временные. "Раньше политикой занимались, наверное, более осознанно, более ответственно. Знали цель – куда, зачем и как идут. Нельзя заниматься политикой для того, чтобы занять должность. Человек должен заниматься политикой для того, чтобы принести пользу государству, народу. Такой политик имеет будущее, а остальные все временные. Могут принести какую-то пользу, но, к сожалению, чаще от них больше вреда", – сказал Бганба. Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, политики, валерий бганба, юбилей, подкасты, аудио
абхазия, политики, валерий бганба, юбилей, подкасты, аудио
26 августа свое 70-летие отмечает абхазский государственный и политический деятель, дважды премьер-министр Абхазии, дважды исполняющий обязанности президента республики, кавалер ордена "Ахьз-Апша" II степени Валерий Бганба.
О политике и жизни, каково было принимать важные для страны решения и чем сейчас занят, юбиляр рассказал в эфире радио Sputnik
.
День рождения Валерия Бганба совпадает с Днем признания независимости Абхазии Российской Федерацией.
Говоря о значимости данного исторического события, вспоминая новейшую историю республики, юбиляр отмечает, что абхазским политикам надо прикладывать больше усилий для выстраивания межгосударственных отношений, для аргументированного отстаивания интересов своего народа.
"Есть темы, где мы должны спорить, отстаивать свое мнение, без этого не бывает межгосударственных отношений. Слава богу, эта команда (в руководстве России - прим.) такая, которая понимает значение Абхазии для той же России, понимает стремление абхазского народа, оказывает очень серьезную помощь. Но нашим политикам надо все-таки думать об интересах и иногда спорить. Это не страшно, потому что ты споришь с другом, ты не споришь с врагом", – сказал Бганба.
По его мнению, не стоит идти в политику только ради должности, так как такие политики временные.
"Раньше политикой занимались, наверное, более осознанно, более ответственно. Знали цель – куда, зачем и как идут. Нельзя заниматься политикой для того, чтобы занять должность. Человек должен заниматься политикой для того, чтобы принести пользу государству, народу. Такой политик имеет будущее, а остальные все временные. Могут принести какую-то пользу, но, к сожалению, чаще от них больше вреда", – сказал Бганба.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.