https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/festival-khibla-gerzmava-priglashaet-pryamaya-translyatsiya--1047690787.html

Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает...": прямая трансляция

Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает...": прямая трансляция

26 августа в Абхазии отмечается День признания независимости. В этот день в Сухуме состоялось открытие фестиваля "Хибла Герзмава приглашает...". 26.08.2023, Sputnik Абхазия

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Знаменитый фестиваль классической музыки, созданный оперной дивой Хиблой Герзмава еще в 2001 году, стартует с концертного исполнения оперы "Тоска" Джакомо Пуччини.Главные мужские партии Марио Каварадосси и барона Скарпиа исполнят прославленные оперные певцы Иван Гынгазов и Владислав Сулимский. К признанным исполнителям итальянского репертуара в этот вечер присоединятся лауреаты Первого международного конкурса Хиблы Герзмава, который проходил в январе этого года.

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