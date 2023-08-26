https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/festival-khibla-gerzmava-priglashaet-pryamaya-translyatsiya--1047690787.html
Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает...": прямая трансляция
Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает...": прямая трансляция
26 августа в Абхазии отмечается День признания независимости. В этот день в Сухуме состоялось открытие фестиваля "Хибла Герзмава приглашает...". 26.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-26T20:00+0300
2023-08-26T20:00+0300
2023-08-26T20:16+0300
в абхазии
абхазия
музыка
хибла герзмава
видео
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/1a/1047692517_0:614:2048:1766_1920x0_80_0_0_a45bd54460c2e9ebafd04705f3ba8ea1.jpg
Знаменитый фестиваль классической музыки, созданный оперной дивой Хиблой Герзмава еще в 2001 году, стартует с концертного исполнения оперы "Тоска" Джакомо Пуччини.Главные мужские партии Марио Каварадосси и барона Скарпиа исполнят прославленные оперные певцы Иван Гынгазов и Владислав Сулимский. К признанным исполнителям итальянского репертуара в этот вечер присоединятся лауреаты Первого международного конкурса Хиблы Герзмава, который проходил в январе этого года.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/1a/1047692517_0:422:2048:1958_1920x0_80_0_0_dd60946c7728644e9e448bbc0356cb6d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, музыка, хибла герзмава, видео, мультимедиа, видео
абхазия, музыка, хибла герзмава, видео, мультимедиа, видео
Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает...": прямая трансляция
20:00 26.08.2023 (обновлено: 20:16 26.08.2023)
26 августа в Абхазии отмечается День признания независимости. В этот день в Сухуме состоялось открытие фестиваля "Хибла Герзмава приглашает...".
Знаменитый фестиваль классической музыки, созданный оперной дивой Хиблой Герзмава еще в 2001 году, стартует с концертного исполнения оперы "Тоска" Джакомо Пуччини.
Главные мужские партии Марио Каварадосси и барона Скарпиа исполнят прославленные оперные певцы Иван Гынгазов и Владислав Сулимский. К признанным исполнителям итальянского репертуара в этот вечер присоединятся лауреаты Первого международного конкурса Хиблы Герзмава, который проходил в январе этого года.