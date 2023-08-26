https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/khibla-gerzmava-o-festivale-mne-khochetsya-chtoby-v-abkhaziyu-privozili-chto-to-novoe-1047696098.html
Хибла Герзмава о фестивале: мне хочется, чтобы в Абхазию привозили что-то новое
Хибла Герзмава о фестивале: мне хочется, чтобы в Абхазию привозили что-то новое
Фестиваль “Хибла Герзмава приглашает…” открылся концертным исполнением оперы “Тоска” в Сухуме 26 августа, а завершится 28 августа у Пицундского храма. 26.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-26T22:58+0300
2023-08-26T22:58+0300
2023-08-26T22:58+0300
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Перед началом концерта состоялся пресс-подход участников фестиваля. Народная артистка Абхазии и России, оперная певица Хибла Герзмава отметила, что фестиваль всегда видоизменяется, и, в первую очередь, обязательно меняется его программа. “Мне очень хочется, чтобы сюда, в Абхазию, привозили что-то новое, интересное. Мы обязательно продумываем каждый год. В этом году у нас Московский Государственный академический симфонический оркестр - замечательные ребята”, - подчеркнула Герзмава. Оперная дива поблагодарила Министерства культуры Абхазии и России, а также всех причастных к тому, чтобы фестиваль “Хибла Герзмава приглашает...” состоялся в этом году. Дирижер Большого театра Антон Гришанин признался, что быть в Абхазии и участвовать в таком проекте для него - большая честь. “Довольно интересная программа. Я не знаю, что было в прошлый раз. Но на сей раз мы хорошенько поработали. Было непросто. Подготовка была насыщенная, потому что сам спектакль “Тоска” - довольно-таки непростой. Мы его "подняли". Надеюсь зрителю понравится”, - сказал Гришанин. Подробнее о том, чего ждать от двух музыкальных вечеров в Сухуме и в Пицунде, смотрите в видео Sputnik.
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абхазия, видео, мультимедиа, фестиваль "хибла герзмава приглашает...", хибла герзмава, день признания независимости абхазии, видео
абхазия, видео, мультимедиа, фестиваль "хибла герзмава приглашает...", хибла герзмава, день признания независимости абхазии, видео
Хибла Герзмава о фестивале: мне хочется, чтобы в Абхазию привозили что-то новое
Фестиваль “Хибла Герзмава приглашает…” открылся концертным исполнением оперы “Тоска” в Сухуме 26 августа, а завершится 28 августа у Пицундского храма.
Перед началом концерта состоялся пресс-подход участников фестиваля. Народная артистка Абхазии и России, оперная певица Хибла Герзмава отметила, что фестиваль всегда видоизменяется, и, в первую очередь, обязательно меняется его программа.
“Мне очень хочется, чтобы сюда, в Абхазию, привозили что-то новое, интересное. Мы обязательно продумываем каждый год. В этом году у нас Московский Государственный академический симфонический оркестр - замечательные ребята”, - подчеркнула Герзмава.
Оперная дива поблагодарила Министерства культуры Абхазии и России, а также всех причастных к тому, чтобы фестиваль “Хибла Герзмава приглашает...” состоялся в этом году.
Дирижер Большого театра Антон Гришанин признался, что быть в Абхазии и участвовать в таком проекте для него - большая честь.
“Довольно интересная программа. Я не знаю, что было в прошлый раз. Но на сей раз мы хорошенько поработали. Было непросто. Подготовка была насыщенная, потому что сам спектакль “Тоска” - довольно-таки непростой. Мы его "подняли". Надеюсь зрителю понравится”, - сказал Гришанин.
Подробнее о том, чего ждать от двух музыкальных вечеров в Сухуме и в Пицунде, смотрите в видео Sputnik.