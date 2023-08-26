https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/medvedev-nashey-glavnoy-zadachey-bylo-obespechit-bezopasnost-molodykh-respublik-1047679168.html

Медведев: нашей главной задачей было обеспечить безопасность молодых республик

Медведев: нашей главной задачей было обеспечить безопасность молодых республик

Ровно 15 лет назад, 26 августа 2008 года Указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии подписал Дмитрий Медведев, который в те годы был президентом... 26.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-26T09:42+0300

2023-08-26T09:42+0300

2023-08-26T14:18+0300

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дмитрий медведев

день признания независимости абхазии

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СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Главной задачей России было обеспечение безопасности Абхазии и Южной Осетии, что было невозможным без признания их независимости, заявил бывший российский президент, зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.Медведев подчеркнул, что трагедия Южной Осетии не забыта. Ночной расстрел Цхинвала был организован Тбилиси при поддержке внешних покровителей, что не оставило России другого выбора, кроме как принудить Грузию к миру. Эти решения позитивно сказались на развитии Абхазии и Южной Осетии. При поддержке России они смогли добиться роста экономик и улучшения жизни граждан, заметил Медведев. "Особая заслуга в этом принадлежит именно вам — гражданам двух государств. Своей самоотверженностью вы смогли отстоять свое право на независимость, создать условия для мирной и стабильной жизни", - добавил он. При этом, добавил зампредседателя Совбеза, западные страны не сделали выводов из событий 2008 года, продолжая накачивать оружием другие страны и вести гибридные войны. Из-за этого, для защиты своих национальных интересов, Россия начала проводить военную спецоперацию на Украине. По словам Медведева, мирное развитие Абхазии и Южной Осетии - убедительный пример прочных равноправных отношений между государствами, и Россия продолжит поддерживать их.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/istoricheskaya-data-kak-abkhaziya-dokazala-svoyu-nezavisimost-1047678475.html

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