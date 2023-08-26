https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/medvedev-nashey-glavnoy-zadachey-bylo-obespechit-bezopasnost-molodykh-respublik-1047679168.html
Медведев: нашей главной задачей было обеспечить безопасность молодых республик
Медведев: нашей главной задачей было обеспечить безопасность молодых республик
Ровно 15 лет назад, 26 августа 2008 года Указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии подписал Дмитрий Медведев, который в те годы был президентом... 26.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-26T09:42+0300
2023-08-26T09:42+0300
2023-08-26T14:18+0300
в абхазии
абхазия
россия
южная осетия
новости
дмитрий медведев
день признания независимости абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/1a/1047680564_0:0:2772:1560_1920x0_80_0_0_2431fa300dfe5d5267b02f376a9f628c.jpg
СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Главной задачей России было обеспечение безопасности Абхазии и Южной Осетии, что было невозможным без признания их независимости, заявил бывший российский президент, зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.Медведев подчеркнул, что трагедия Южной Осетии не забыта. Ночной расстрел Цхинвала был организован Тбилиси при поддержке внешних покровителей, что не оставило России другого выбора, кроме как принудить Грузию к миру. Эти решения позитивно сказались на развитии Абхазии и Южной Осетии. При поддержке России они смогли добиться роста экономик и улучшения жизни граждан, заметил Медведев. "Особая заслуга в этом принадлежит именно вам — гражданам двух государств. Своей самоотверженностью вы смогли отстоять свое право на независимость, создать условия для мирной и стабильной жизни", - добавил он. При этом, добавил зампредседателя Совбеза, западные страны не сделали выводов из событий 2008 года, продолжая накачивать оружием другие страны и вести гибридные войны. Из-за этого, для защиты своих национальных интересов, Россия начала проводить военную спецоперацию на Украине. По словам Медведева, мирное развитие Абхазии и Южной Осетии - убедительный пример прочных равноправных отношений между государствами, и Россия продолжит поддерживать их.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/istoricheskaya-data-kak-abkhaziya-dokazala-svoyu-nezavisimost-1047678475.html
абхазия
россия
южная осетия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/1a/1047680564_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_94d3189bc78f6e89602dcdd6d9add175.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, россия, южная осетия, новости, дмитрий медведев, день признания независимости абхазии
абхазия, россия, южная осетия, новости, дмитрий медведев, день признания независимости абхазии
Медведев: нашей главной задачей было обеспечить безопасность молодых республик
09:42 26.08.2023 (обновлено: 14:18 26.08.2023)
Ровно 15 лет назад, 26 августа 2008 года Указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии подписал Дмитрий Медведев, который в те годы был президентом России.
СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Главной задачей России было обеспечение безопасности Абхазии и Южной Осетии, что было невозможным без признания их независимости, заявил бывший российский президент, зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.
"Нашей главной задачей было обеспечить мирное будущее и безопасность молодых республик Кавказа. Ее решение стало бы невозможным без установления официальных отношений между нашими государствами. Признание их независимости отвечало и положениям Устава ООН и другим основополагающим международным документам. Но, самое главное, оно в полной мере соответствовало свободному волеизъявлению народов Южной Осетии и Абхазии", - заявил он.
Медведев подчеркнул, что трагедия Южной Осетии не забыта. Ночной расстрел Цхинвала был организован Тбилиси при поддержке внешних покровителей, что не оставило России другого выбора, кроме как принудить Грузию к миру.
Эти решения позитивно сказались на развитии Абхазии и Южной Осетии. При поддержке России они смогли добиться роста экономик и улучшения жизни граждан, заметил Медведев.
"Особая заслуга в этом принадлежит именно вам — гражданам двух государств. Своей самоотверженностью вы смогли отстоять свое право на независимость, создать условия для мирной и стабильной жизни", - добавил он.
При этом, добавил зампредседателя Совбеза, западные страны не сделали выводов из событий 2008 года, продолжая накачивать оружием другие страны и вести гибридные войны. Из-за этого, для защиты своих национальных интересов, Россия начала проводить военную спецоперацию на Украине.
По словам Медведева, мирное развитие Абхазии и Южной Осетии - убедительный пример прочных равноправных отношений между государствами, и Россия продолжит поддерживать их.