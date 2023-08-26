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Начало большого пути: как в Абхазии прошло 15-летие со Дня признания независимости
Начало большого пути: как в Абхазии прошло 15-летие со Дня признания независимости
С 2008 года 26 августа в Абхазии ежегодно отмечается важный праздник - День международного признания независимости республики. 26.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-26T23:52+0300
2023-08-26T23:52+0300
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В Абхазии отметили 15-летие признания независимости республики со стороны России. С утра руководство страны, общественность и ветераны возложили цветы у мемориала в парке Славы, а также у могил первого и второго президентов Абхазии Владислава Ардзинба и Сергея Багапш. Днем в парке Баграта Шинкуба в Сухуме открылась фотовыставка, приуроченная 15-летию признания независимости. На ней были показаны снимки, на которых были запечатлены важнейшие события в истории современной Абхазии. В этот день состоялись и официальные встречи. Так, спикер Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба принял делегацию Государственной Думы России, прибывшую в республику для участия в праздничных мероприятиях. А вечером в Кабинете министров прошло торжественное заседание с участием руководства страны, делегаций Государственной Думы и Совета Федерации, представителей интеллигенции и общественности. Завершился День международного признания независимости фестивалем “Хибла Герзмава приглашает...” и праздничным салютом.
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абхазия, новости, видео, мультимедиа, россия, день признания независимости абхазии, видео
абхазия, новости, видео, мультимедиа, россия, день признания независимости абхазии, видео
Начало большого пути: как в Абхазии прошло 15-летие со Дня признания независимости
С 2008 года 26 августа в Абхазии ежегодно отмечается важный праздник - День международного признания независимости республики.
В Абхазии отметили 15-летие признания независимости республики со стороны России.
С утра руководство страны, общественность и ветераны возложили цветы у мемориала в парке Славы, а также у могил первого и второго президентов Абхазии Владислава Ардзинба и Сергея Багапш.
Днем в парке Баграта Шинкуба в Сухуме открылась фотовыставка, приуроченная 15-летию признания независимости. На ней были показаны снимки, на которых были запечатлены важнейшие события в истории современной Абхазии.
В этот день состоялись и официальные встречи. Так, спикер Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба принял делегацию Государственной Думы России, прибывшую в республику для участия в праздничных мероприятиях.
А вечером в Кабинете министров прошло торжественное заседание с участием руководства страны, делегаций Государственной Думы и Совета Федерации, представителей интеллигенции и общественности.
Завершился День международного признания независимости фестивалем “Хибла Герзмава приглашает...” и праздничным салютом.