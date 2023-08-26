https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/polskiy-analitik-konflikt-na-ukraine-nuzhen-ssha-dlya-spaseniya-dollara-1047646750.html

Польский аналитик: конфликт на Украине нужен США для спасения доллара

Польский аналитик: конфликт на Украине нужен США для спасения доллара

Ситуация на Украине – это по сути глобальная американо-китайская война на европейском континенте, в которой Россия – ключевое звено, от ее победы зависит... 26.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-26T16:49+0300

2023-08-26T16:49+0300

2023-08-26T16:49+0300

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Польский аналитик: конфликт на Украине нужен США для спасения доллара Польский аналитик: конфликт на Украине нужен США для спасения доллара

Ситуация на Украине – это по сути глобальная американо-китайская война на европейском континенте, в которой Россия – ключевое звено, от ее победы зависит судьба всего многоцентричного мира, считает польский писатель, аналитик, блогер Томаш Грыгуч.В беседе на радио Sputnik Беларусь он отметил, что Украина сейчас держится благодаря финансовой поддержке так называемых "партнеров" – западных стран."Однако общество в Польше прекрасно понимает, что часть военной поддержки идет из кармана простых поляков, она осуществляется из наших налогов, которыми мы поддерживаем этот труп над Днепром, поддерживаем американский бред. То, что делает гауляйтер Киева, банкротит страну, а зарабатывают на этом США", – сказал Грыгуч.По его словам, война служит для них средством спасения доллара и значения доллара как резервной мировой валюты."То, что идет на Украине, по сути, американо-китайская война на европейском континенте с очень важным российским элементом. Американцам, чтобы расправиться с китайцами, важно сначала разобраться с Россией. Штатам хотелось бы, чтобы Россия была их вассалом, но она всегда была и будет очень сильным игроком. И если Россию не удастся дожать, то ее следует уничтожить в таком случае. Главная цель западных стран во главе с США в украинском противостоянии – не унижение, а уничтожение России, и в случае удачи американцам можно будет навалиться на Китай", – пояснил блогер.Он подчеркнул, что все, что дается Украине сейчас, в будущем придется вернуть."Возвращать придется, поскольку господа из Нью-Йорка и с Уолл-стрит умеют считать деньги, и мы в Польше понимаем, что часть этих денег придется возвращать и нам из Варшавы. Мы понимаем истоки игры, которая сейчас идет, по сути, третьей мировой войны, которая началась. Суть игры, и это очевидно, в том, что и Пекин, и Москва правы, в том, что мир должен избавиться от гегемона и стать многоцентричным", – сказал писатель.По его словам, в третьей мировой войне Россия не имеет права проиграть."Ответственность за свободный мир лежит на Москве и Минске. Это наш шанс на установление в Европе свободного и демократического мира на равноправных основаниях для всего континента, потому что если, не дай бог, Минск и Москва проиграют схватку с Западом, то это будет бедой Восточной Европы и поляков", – заключил Грыгуч.

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