https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/skonchalsya-zasluzhennyy-trener-abkhazii-po-futbolu-yuriy-logua-1047685878.html

Скончался Заслуженный тренер Абхазии по футболу Юрий Логуа

Скончался Заслуженный тренер Абхазии по футболу Юрий Логуа

Юрий Логуа - Заслуженный тренер Абхазии по футболу, заслуженный работник физической культуры и спорта, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени. 26.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-26T13:45+0300

2023-08-26T13:45+0300

2023-08-26T13:45+0300

в абхазии

абхазия

новости

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102246/32/1022463248_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_573c2993d5cef29ca8420857d52ae7dd.jpg

СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Заслуженный работник физической культуры и спорта, директор Республиканской детско-юношеской спортивной школы Юрий Логуа скончался на 67-м году жизни, сообщает Госкомспорта республики. Юрий Логуа родился 29 апреля 1957 года. Спортом он начал заниматься с юности - в 15 лет Логуа уже выступал на чемпионате ГССР за команду "Амирани" города Очамчыра. В 1973 году футболист был приглашен в сухумское "Динамо", в котором играл до 1987 года. Юрий Логуа - участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. После окончания боевых действий он работал тренером по футболу в Республиканской детско-юношеской спортивной школе, с 2005 по 2014 годы был заместителем председателя Государственного комитета по делам молодежи и спорту.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, спорт