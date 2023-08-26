https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/skonchalsya-zasluzhennyy-trener-abkhazii-po-futbolu-yuriy-logua-1047685878.html
Скончался Заслуженный тренер Абхазии по футболу Юрий Логуа
Скончался Заслуженный тренер Абхазии по футболу Юрий Логуа
Юрий Логуа - Заслуженный тренер Абхазии по футболу, заслуженный работник физической культуры и спорта, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени. 26.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-26T13:45+0300
2023-08-26T13:45+0300
2023-08-26T13:45+0300
в абхазии
абхазия
новости
спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102246/32/1022463248_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_573c2993d5cef29ca8420857d52ae7dd.jpg
СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Заслуженный работник физической культуры и спорта, директор Республиканской детско-юношеской спортивной школы Юрий Логуа скончался на 67-м году жизни, сообщает Госкомспорта республики. Юрий Логуа родился 29 апреля 1957 года. Спортом он начал заниматься с юности - в 15 лет Логуа уже выступал на чемпионате ГССР за команду "Амирани" города Очамчыра. В 1973 году футболист был приглашен в сухумское "Динамо", в котором играл до 1987 года. Юрий Логуа - участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. После окончания боевых действий он работал тренером по футболу в Республиканской детско-юношеской спортивной школе, с 2005 по 2014 годы был заместителем председателя Государственного комитета по делам молодежи и спорту.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102246/32/1022463248_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4a48463215caacdef64bf4f2a85d0be0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, спорт
Скончался Заслуженный тренер Абхазии по футболу Юрий Логуа
Юрий Логуа - Заслуженный тренер Абхазии по футболу, заслуженный работник физической культуры и спорта, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени.
СУХУМ, 26 авг - Sputnik
. Заслуженный работник физической культуры и спорта, директор Республиканской детско-юношеской спортивной школы Юрий Логуа скончался на 67-м году жизни, сообщает
Госкомспорта республики.
"Юрий Ирадионович внес значительный вклад в развитие, поддержку и процветание спорта в нашей стране. Такую потерю трудно принять и с ней невозможно смириться. Государственный комитет РА по делам молодежи и спорта выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Ирадионовича, всем, кто его знал и любил", - говорится в публикации.
Юрий Логуа родился 29 апреля 1957 года. Спортом он начал заниматься с юности - в 15 лет Логуа уже выступал на чемпионате ГССР за команду "Амирани" города Очамчыра. В 1973 году футболист был приглашен в сухумское "Динамо", в котором играл до 1987 года.
Юрий Логуа - участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. После окончания боевых действий он работал тренером по футболу в Республиканской детско-юношеской спортивной школе, с 2005 по 2014 годы был заместителем председателя Государственного комитета по делам молодежи и спорту.