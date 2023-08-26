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Цветы возложили в парке Славы честь 15-й годовщины признания независимости Абхазии
Цветы возложили в парке Славы честь 15-й годовщины признания независимости Абхазии
В церемонии возложения приняли участие руководство Абхазии во главе с президентом Асланом Бжания, российский посол Михаил Шургалин, члены делегации Совета... 26.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-26T10:44+0300
2023-08-26T10:44+0300
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СУХУМ, 26 авг - Sputnik. К Мемориалу боевой славы в Сухуме возложили цветы в честь 15-й годовщины признания Абхазии.В церемонии принял участие президент республики Аслан Бжания.Он добавил, что признание государственного суверенитета - большой праздник для страны. Президент поблагодарил всех причастных к этому событию, в частности руководство России, которое приняло это “непростое решение”.Бжания подчеркнул необходимость укреплять братские и союзнические отношения с Россией.8 августа 2008 года грузинские войска напали на Южную Осетию, началась Пятидневная война. В ситуацию вмешалась Россия, защитив население республики.Затем, 26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев принял решение о признании независимости двух республик – Абхазии и Южной Осетии. Этот день отмечается в Абхазии как государственный праздник.
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Цветы возложили в парке Славы честь 15-й годовщины признания независимости Абхазии
10:44 26.08.2023 (обновлено: 11:49 26.08.2023)
В церемонии возложения приняли участие руководство Абхазии во главе с президентом Асланом Бжания, российский посол Михаил Шургалин, члены делегации Совета Федерации.
СУХУМ, 26 авг - Sputnik. К Мемориалу боевой славы в Сухуме возложили цветы в честь 15-й годовщины признания Абхазии.
В церемонии принял участие президент республики Аслан Бжания.
“Для народа Абхазии его значение (значение признания независимости со стороны России - прим.) переоценить невозможно. Десятилетия народ Абхазии стремился быть свободным, самостоятельным, независимым. И для того, чтобы достичь этой цели, на алтарь были положены жизни лучших наших сыновей и дочерей”, - отметил Бжания.
Он добавил, что признание государственного суверенитета - большой праздник для страны. Президент поблагодарил всех причастных к этому событию, в частности руководство России, которое приняло это “непростое решение”.
Бжания подчеркнул необходимость укреплять братские и союзнические отношения с Россией.
8 августа 2008 года грузинские войска напали на Южную Осетию, началась Пятидневная война. В ситуацию вмешалась Россия, защитив население республики.
Затем, 26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев принял решение о признании независимости двух республик – Абхазии и Южной Осетии. Этот день отмечается в Абхазии как государственный праздник.