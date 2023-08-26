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Тяжелый период и сложные решения: Бганба рассказал о своем пути в политике

Тяжелый период и сложные решения: Бганба рассказал о своем пути в политике

70 лет назад, 26 августа 1953 года, родился абхазский политик и государственный деятель Валерий Бганба. 26.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-26T19:08+0300

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Валерий Бганба на протяжений нескольких лет занимал самые высокие руководящие должности. Он был спикером Парламента, премьер-министром, исполняющим обязанности президента.Самым сложным периодом в работе, как признался Бганба, стал 2014 год, когда он в первый раз исполнял обязанности президента страны. “Внутренняя обстановка была сложной, малейшая искра могла вызвать пожар, который потом мы не потушили бы. Я благодарен всем политическим деятелям, партиям и народу, что мы смогли это преодолеть, провести выборы и дальше строить государство”, - отметил он.По мнению Бганба, раньше политикой занимались более осознанно, понимали, какие конкретные цели преследуются государством. Сейчас же практически каждый занимается политикой, но не всегда от этого есть какой-то прок. “Но политикой нельзя заниматься только ради того, чтобы занять должность. Политик должен приносить пользу государству и народу. Такие политики имеют будущее. Остальные - временные политики. Да, они могут принести какую-то пользу, но больше вреда нанесут”, - уверен бывший руководитель правительства Абхазии.В интервью Sputnik Валерий Бганба рассказал о значимости международного признания независимости Абхазии, решениях, которые приходилось принимать в должности и.о. президента, и жизни после ухода из политики.

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