https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/ushel-iz-zhizni-geroy-abkhazii-vyacheslav-eshba-1047681023.html

Ушел из жизни Герой Абхазии Вячеслав Эшба

Ушел из жизни Герой Абхазии Вячеслав Эшба

Вячеслав Эшба был командующим Военно-воздушными силами, возглавлял Министерство обороны республики и долгие годы был директором сухумского аэропорта имени... 26.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-26T11:13+0300

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СУХУМ, 26 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Ушел из жизни Герой Абхазии, летчик Вячеслав Эшба. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил близкий друг покойного, кавалер Ордена Леона Закан Нанба.Вячеслав Эшба родился в 1949 году.В 1970 году окончил Егорьевское авиационно-техническое училище Московской области, в 1973 году – Кременчугское летное училище на Украине. В 1983 году завершил учебу в Ленинградской академии гражданской авиации. Получил специальности “инженер по эксплуатации воздушного транспорта” и “летчик транспортной авиации I класса”. Работал пилотом на гражданских самолетах, командиром Сухумского авиационного летного отряда.Эшба участвовал в Отечественной войне народа Абхазии. За 413 дней войны совершил около 80 боевых вылетов. За боевые заслуги был удостоен высшей воинской награды - звания Герой Абхазии.С 1993 по 2003 годы Вячеслав Эшба был командующим Военно-воздушными силами Абхазии, с 2003 по 2005 годы возглавлял Министерство обороны республики.Награжден советским орденом Трудовой Славы III степени, орденами и медалями Абхазия и СНГ, был почетным членом Международной академии проблем человека в авиации и космонавтике. Генерал-майор в отставке. Его имя занесено в книгу “Авиационная энциклопедия в лицах”.

https://sputnik-abkhazia.ru/20201207/Takie-obstoyatelstva-Eshba-o-professii-i-perspektivakh-otkrytiya-sukhumskogo-aeroporta-1031415693.html

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