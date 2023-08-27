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Начальник ГАИ по Гагрскому району был ранен в Пицунде

Начальник ГАИ по Гагрскому району был ранен в Пицунде

Стрельбу возле ресторана "Терраса" открыл житель села Лдзаа Михаил Барциц, он ранил начальника районного ГАИ в левую ногу. 27.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-27T18:59+0300

2023-08-27T18:59+0300

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СУХУМ, 27 авг - Sputnik. В ночь с 26 на 27 августа в Пицунде был ранен начальник ОГАИ по Гагрскому району Хаджарат Бганба, сообщили Sputnik в пресс-службе Генеральной прокуратуры. Стрельбу открыл 24-летний житель села Лдзаа Михаил Барциц. Он несколько раз выстрелил в Хаджарата Бганба и скрылся с места преступления.Бганба был доставлен в Гагрскую ЦРБ с ранением левой ноги. Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание Михаила Барциц.

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