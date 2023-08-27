https://sputnik-abkhazia.ru/20230827/nachalnik-gai-po-gagrskomu-rayonu-byl-ranen-v-pitsunde-1047704767.html
Начальник ГАИ по Гагрскому району был ранен в Пицунде
Начальник ГАИ по Гагрскому району был ранен в Пицунде
Стрельбу возле ресторана "Терраса" открыл житель села Лдзаа Михаил Барциц, он ранил начальника районного ГАИ в левую ногу. 27.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-27T18:59+0300
2023-08-27T18:59+0300
2023-08-27T19:49+0300
в абхазии
абхазия
новости
мвд абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102824/21/1028242102_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_422c227858d2561911e0588f31899fc2.jpg
СУХУМ, 27 авг - Sputnik. В ночь с 26 на 27 августа в Пицунде был ранен начальник ОГАИ по Гагрскому району Хаджарат Бганба, сообщили Sputnik в пресс-службе Генеральной прокуратуры. Стрельбу открыл 24-летний житель села Лдзаа Михаил Барциц. Он несколько раз выстрелил в Хаджарата Бганба и скрылся с места преступления.Бганба был доставлен в Гагрскую ЦРБ с ранением левой ноги. Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание Михаила Барциц.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102824/21/1028242102_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_ba3ad55f0f15573479256f3961bd8fc9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, мвд абхазии
абхазия, новости, мвд абхазии
Начальник ГАИ по Гагрскому району был ранен в Пицунде
18:59 27.08.2023 (обновлено: 19:49 27.08.2023)
Стрельбу возле ресторана "Терраса" открыл житель села Лдзаа Михаил Барциц, он ранил начальника районного ГАИ в левую ногу.
СУХУМ, 27 авг - Sputnik. В ночь с 26 на 27 августа в Пицунде был ранен начальник ОГАИ по Гагрскому району Хаджарат Бганба, сообщили Sputnik в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
МВД сообщает, что инцидент произошел примерно в 02:30 субботы, 26 августа, возле ресторана "Терраса".
Стрельбу открыл 24-летний житель села Лдзаа Михаил Барциц. Он несколько раз выстрелил в Хаджарата Бганба и скрылся с места преступления.
Бганба был доставлен в Гагрскую ЦРБ с ранением левой ноги. Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание Михаила Барциц.