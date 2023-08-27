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Политолог рассказал о главных итогах саммита БРИКС
Политолог рассказал о главных итогах саммита БРИКС
Старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин в эфире радио Sputnik подвел итоги саммит БРИКС. 27.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-27T10:08+0300
2023-08-27T10:08+0300
2023-08-27T10:08+0300
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Политолог рассказал о главных итогах саммита БРИКС
Политолог рассказал о главных итогах саммита БРИКС
Старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин в эфире радио Sputnik подвел итоги саммит БРИКС.Завершился пятнадцатый саммит БРИКС в Йоханнесбурге под председательством ЮАР."Главным итогом саммита является сам факт его проведения, так как Запад пытался препятствовать тому. Второй итог - саммит показал, что участники придерживаются самостоятельного взгляда на события в окружающем мире. Они хотят, чтобы их страны развивались самостоятельно, без внешнего вмешательства", - сказал он.Третьим итогом, по словам Зудина, стало подтверждение высокого спроса на участие в БРИКС разных государств.
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подкасты, брикс, россия, аудио
подкасты, брикс, россия, аудио
Политолог рассказал о главных итогах саммита БРИКС
Старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин в эфире радио Sputnik подвел итоги саммит БРИКС.
Завершился пятнадцатый саммит БРИКС в Йоханнесбурге под председательством ЮАР.
"Главным итогом саммита является сам факт его проведения, так как Запад пытался препятствовать тому. Второй итог - саммит показал, что участники придерживаются самостоятельного взгляда на события в окружающем мире. Они хотят, чтобы их страны развивались самостоятельно, без внешнего вмешательства", - сказал он.
Третьим итогом, по словам Зудина, стало подтверждение высокого спроса на участие в БРИКС разных государств.