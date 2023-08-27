https://sputnik-abkhazia.ru/20230827/zvere-moe-pochemu-ne-nado-boyatsya-puskat-pitomtsev-v-svoyu-zhizn-1047699789.html

Зверье мое: почему не надо бояться пускать питомцев в свою жизнь

Зверье мое: почему не надо бояться пускать питомцев в свою жизнь

Колумнист Sputnik Алексей Ломия рассуждает о том, как важны в жизни человека питомцы, и о том, что даже боль от их потери не может перечеркнуть всю ту радость... 27.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-27T12:35+0300

2023-08-27T12:35+0300

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Когда из жизни ушел наш кот Максик, который прожил без малого 18 лет вместе с нами как полноправный член семьи, мы долго горевали. SputnikМакся, как я его ласково называл, был персидским котом, очень красивым, бежевого цвета, с огромными глазами, длинной мягкой шерстью. В нем чувствовалась порода, он источал особую магию.Незнакомцы, глядя на него, думали, что он очень грозный. Но на самом деле он был похож на большую мягкую игрушку. Абсолютно не воинственный, Макся очень любил ласкаться. Его мурлыкание, когда он лежал на чьей-нибудь груди, имело очень положительный эффект. Погремушкин был еще тот.ПачучухаПосле смерти Максика переживания членов семьи были настолько сильны, что мы решили больше не заводить в доме животных. Но, в итоге, я увидел объявление и притащил в дом обыкновенную черную кошечку. Мне просто стало ее жаль. Кошка хорошо вписалась в нашу семью, была пригрета, откормлена и обласкана. И в скором времени она превратилась в настоящую черную королеву с лоснящейся шерстью и бурой манишкой на груди.Эта кошка очень своенравна, со своим характером. И долгое время добиться от нее ласки было очень трудно. Потом, повзрослев и привыкнув к нам, она стала добрячкой. Она очень смышленая и талантливая, хоть и озорничает иногда. Когда она сама, без какой-либо дрессировки, поняла для чего рядом с ее лотком находится унитаз, и стала им пользоваться по назначению, мы были крайне удивлены. Осталось дождаться, когда она научится спускать за собой воду. Чуччолина, она же Чучка, она же Пачучуха быстро определила свой статус в квартире. Она - хозяйка, а мы живем у нее. Ну и ладно, всех это устраивало.УлыбакаИ кто бы мог подумать, что на этом мы не ограничимся! Опять объявление в соцсетях - и вот я уже еду смотреть собачку, которую хотят пристроить в добрые руки. Предыстория такова: люди уезжают в Москву, там у них уже давно есть большой пес, а жить в квартире с двумя собаками не очень комфортно, к тому же, такой собаке нужны простор и внимание. Я ехал не забирать, я ехал просто присмотреться. Но когда это черно-белое чудо подошло ко мне и сразу приняло ласку от совершенно незнакомого человека, я понял, что без нее уже не уеду.Нэсси - довольно крупная собака, породы американская акита. Она высокая, с крепкой статью, мощными лапами, мордочкой как у медведя, хвостиком-рулетиком сбоку и с страшно привлекательной улыбкой. Именно улыбкой! Стоит ее позвать, как она уже несется к тебе, встает на задние лапы и пытается обнять, при этом по-доброму улыбаясь. Ушки при этом опускаются, язычок торчит. Нэсси - очень забавная и игривая собачка. Она сразу признала во мне хозяина и как тень ходит за мной, я ее, разве что, в дом не впускаю. Всех членов моей семьи она моментально идентифицировала как родных, со всеми подружилась, к каждому нашла свой подход. Хоть Нэсси и грозная на вид, на самом деле она очень дружелюбная. Вот так нежданно-негаданно в моем доме появился новый член семьи.Не бойтесьЗнаете, что хочу сказать? Не бойтесь брать питомцев. У них своя аура, они приносят в дом удачу, людям - душевное равновесие, я уверен в этом. На вашу любовь они ответят такой взаимностью, что вы будете всегда думать: "А как же мы жили без них раньше?".И я уже не говорю о том, что еще одному живому существу будет комфортнее жить в любви и заботе, быть обласканным, накормленным, обогретым. И мир тогда станет немного добрее!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

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мнение, авторы, колумнисты, абхазия, животные