https://sputnik-abkhazia.ru/20230828/bzhaniya-vyrazil-soboleznovaniya-seme-vyacheslava-eshba-1047711736.html
Бжания выразил соболезнования семье Вячеслава Эшба
Бжания выразил соболезнования семье Вячеслава Эшба
Герой Абхазии, генерал-майор, экс-министр обороны, бывший командующий ВВС, директор Международного аэропорта Сухум имени Ардзинба Вячеслав Эшба скончался 26... 28.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-28T12:35+0300
2023-08-28T12:35+0300
2023-08-28T13:46+0300
в абхазии
аслан бжания
общество
абхазия
сухумский аэропорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/07/1044008764_0:28:3005:1718_1920x0_80_0_0_af68cd41c641caa3dd18ec7f4b077653.jpg
СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Президент Аслан Бжания выразил соболезнования родным и близким Вячеслава Эшба.Бжания подчеркнул, что уход из жизни Вячеслава Эшба - невосполнимая утрата для всего абхазского народа, с его именем неразрывно связано развитие абхазской авиации.Вячеслав Эшба во время Отечественной войны народа Абхазии совершил около 80 боевых вылетов. За боевые заслуги награжден медалью "Герой Абхазии". С 1993-го по 2003 годы был командующим Военно-воздушными силами Абхазии, с 2003 по 2005 годы возглавлял Министерство обороны республики. Работал директором сухумского аэропорта.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/07/1044008764_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_66c9102fc2169a13cda59a79066a7d03.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
аслан бжания, общество, абхазия, сухумский аэропорт
аслан бжания, общество, абхазия, сухумский аэропорт
Бжания выразил соболезнования семье Вячеслава Эшба
12:35 28.08.2023 (обновлено: 13:46 28.08.2023)
Герой Абхазии, генерал-майор, экс-министр обороны, бывший командующий ВВС, директор Международного аэропорта Сухум имени Ардзинба Вячеслав Эшба скончался 26 августа.
СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Президент Аслан Бжания выразил соболезнования родным и близким Вячеслава Эшба.
Бжания подчеркнул, что уход из жизни Вячеслава Эшба - невосполнимая утрата для всего абхазского народа, с его именем неразрывно связано развитие абхазской авиации.
"Вся жизнь Вячеслава Ахметовича - образец служения Отечеству истинного патриота. За заслуги перед Родиной он был удостоен высшей награды "Герой Абхазии ". С первых дней Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. он мужественно сражался, защищая свою страну. Став военным летчиком, он совершил 83 боевых вылета, снабжая фронт оружием и боеприпасами, а также уничтожая вражеские силы и технику", - говорится в сообщении.
Вячеслав Эшба во время Отечественной войны народа Абхазии совершил около 80 боевых вылетов. За боевые заслуги награжден медалью "Герой Абхазии".
С 1993-го по 2003 годы был командующим Военно-воздушными силами Абхазии, с 2003 по 2005 годы возглавлял Министерство обороны республики. Работал директором сухумского аэропорта.