https://sputnik-abkhazia.ru/20230828/bzhaniya-vyrazil-soboleznovaniya-seme-vyacheslava-eshba-1047711736.html

Бжания выразил соболезнования семье Вячеслава Эшба

Бжания выразил соболезнования семье Вячеслава Эшба

Герой Абхазии, генерал-майор, экс-министр обороны, бывший командующий ВВС, директор Международного аэропорта Сухум имени Ардзинба Вячеслав Эшба скончался 26... 28.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-28T12:35+0300

2023-08-28T12:35+0300

2023-08-28T13:46+0300

в абхазии

аслан бжания

общество

абхазия

сухумский аэропорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/07/1044008764_0:28:3005:1718_1920x0_80_0_0_af68cd41c641caa3dd18ec7f4b077653.jpg

СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Президент Аслан Бжания выразил соболезнования родным и близким Вячеслава Эшба.Бжания подчеркнул, что уход из жизни Вячеслава Эшба - невосполнимая утрата для всего абхазского народа, с его именем неразрывно связано развитие абхазской авиации.Вячеслав Эшба во время Отечественной войны народа Абхазии совершил около 80 боевых вылетов. За боевые заслуги награжден медалью "Герой Абхазии". С 1993-го по 2003 годы был командующим Военно-воздушными силами Абхазии, с 2003 по 2005 годы возглавлял Министерство обороны республики. Работал директором сухумского аэропорта.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

аслан бжания, общество, абхазия, сухумский аэропорт