https://sputnik-abkhazia.ru/20230828/chast-sukhuma-ostalas-bez-sveta--1047713010.html

Часть Сухума осталась без света

Часть Сухума осталась без света

Рабочие повредили электрический кабель на пересечении улиц Воронова и Гулиа. 28.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-28T14:00+0300

2023-08-28T14:00+0300

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в абхазии

электричество

сухум

абхазия

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СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Центральная часть Сухума остался без электричества, сообщил Sputnik руководитель СУЭС Тенгиз Блабба.Во время работ по укладке тротуарной плитки на пересечении улиц Воронова и Гулиа рабочие повредили электрический кабель. По словам Блабба, восстановительные работы продлятся полтора-два часа.

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электричество, сухум, абхазия