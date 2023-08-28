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Часть Сухума осталась без света
Часть Сухума осталась без света
Рабочие повредили электрический кабель на пересечении улиц Воронова и Гулиа. 28.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-28T14:00+0300
2023-08-28T14:00+0300
2023-08-28T14:09+0300
в абхазии
электричество
сухум
абхазия
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СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Центральная часть Сухума остался без электричества, сообщил Sputnik руководитель СУЭС Тенгиз Блабба.Во время работ по укладке тротуарной плитки на пересечении улиц Воронова и Гулиа рабочие повредили электрический кабель. По словам Блабба, восстановительные работы продлятся полтора-два часа.
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электричество, сухум, абхазия
электричество, сухум, абхазия
Часть Сухума осталась без света
14:00 28.08.2023 (обновлено: 14:09 28.08.2023)
Рабочие повредили электрический кабель на пересечении улиц Воронова и Гулиа.
СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Центральная часть Сухума остался без электричества, сообщил Sputnik руководитель СУЭС Тенгиз Блабба.
Во время работ по укладке тротуарной плитки на пересечении улиц Воронова и Гулиа рабочие повредили электрический кабель.
По словам Блабба, восстановительные работы продлятся полтора-два часа.