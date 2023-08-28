https://sputnik-abkhazia.ru/20230828/fsb-opublikovala-video-priznaniya-eks-sotrudnika-genkonsulstva-ssha-shonova-1047709024.html

ФСБ опубликовала видео признания экс-сотрудника Генконсульства США Шонова

ФСБ опубликовала видео признания экс-сотрудника Генконсульства США Шонова

Экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке был задержан еще в марте этого года. 28.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-28T10:45+0300

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СУХУМ, 28 авг - Sputnik. ФСБ России задержала экс-сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова, который рассказал, что должен был по заданию американских дипломатов искать россиян с протестными настроениями. Федеральная служба безопасности опубликовала видео.Его задержали и арестовали во Владивостоке еще в марте. Установлено, что с сентября 2022 года он за деньги выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна по сбору информации о ходе СВО, мобилизации, проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность в преддверии президентских выборов.Ему предъявили обвинения по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством".В свою очередь, Госдеп США опубликовал пресс-релиз, в котором указал, что "решительно осуждает" арест бывшего сотрудника дипмиссии в России и считает обвинения "полностью лишенными оснований".

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