https://sputnik-abkhazia.ru/20230828/fsb-opublikovala-video-priznaniya-eks-sotrudnika-genkonsulstva-ssha-shonova-1047709024.html
ФСБ опубликовала видео признания экс-сотрудника Генконсульства США Шонова
ФСБ опубликовала видео признания экс-сотрудника Генконсульства США Шонова
Экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке был задержан еще в марте этого года. 28.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-28T10:45+0300
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СУХУМ, 28 авг - Sputnik. ФСБ России задержала экс-сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова, который рассказал, что должен был по заданию американских дипломатов искать россиян с протестными настроениями. Федеральная служба безопасности опубликовала видео.Его задержали и арестовали во Владивостоке еще в марте. Установлено, что с сентября 2022 года он за деньги выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна по сбору информации о ходе СВО, мобилизации, проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность в преддверии президентских выборов.Ему предъявили обвинения по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством".В свою очередь, Госдеп США опубликовал пресс-релиз, в котором указал, что "решительно осуждает" арест бывшего сотрудника дипмиссии в России и считает обвинения "полностью лишенными оснований".
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фсб, россия, сша, политика
фсб, россия, сша, политика
ФСБ опубликовала видео признания экс-сотрудника Генконсульства США Шонова
Экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке был задержан еще в марте этого года.
СУХУМ, 28 авг - Sputnik. ФСБ России задержала экс-сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова, который рассказал, что должен был по заданию американских дипломатов искать россиян с протестными настроениями. Федеральная служба безопасности опубликовала видео.
"Первый секретарь посольства США Дэвид Бернстайн ставил мне задачи по поиску лиц из числа журналистов, бизнесменов, политиков, которые были лояльны к США и которых они могли использовать для сбора информации", — отметил Шонов.
Его задержали и арестовали во Владивостоке еще в марте. Установлено, что с сентября 2022 года он за деньги выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна по сбору информации о ходе СВО, мобилизации, проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность в преддверии президентских выборов.
Ему предъявили обвинения по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством".
В свою очередь, Госдеп США опубликовал пресс-релиз, в котором указал, что "решительно осуждает" арест бывшего сотрудника дипмиссии в России и считает обвинения "полностью лишенными оснований".