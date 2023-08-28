https://sputnik-abkhazia.ru/20230828/lazba-o-prazdnovanii-nankhua-svetlyy-prazdnik-k-kotoromu-ya-s-udovolstviem-gotovlyus-1047703850.html

Лазба о праздновании Нанхуа: светлый праздник, к которому я с удовольствием готовлюсь

Лазба о праздновании Нанхуа: светлый праздник, к которому я с удовольствием готовлюсь

28 августа в Абхазии традиционно почитают память умерших. В домах накрывают столы с плодами сезонного урожая, зажигают свечи. 28.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-28T16:35+0300

2023-08-28T16:35+0300

2023-08-28T16:35+0300

радио

подкасты

успение пресвятой богородицы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/1b/1047703686_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_b016125b5b1745220e081bbb8937abb2.jpg

Лазба о праздновании Нанхуа: светлый праздник, к которому я с удовольствием готовлюсь Лазба о праздновании Нанхуа: светлый праздник, к которому я с удовольствием готовлюсь

28 августа в Абхазии традиционно почитают память умерших. В домах накрывают столы с плодами сезонного урожая, зажигают свечи.Традиция совпадает также с христианским праздником Успения Пресвятой Богородицы.Историк Людмила Лазба в эфире радио Sputnik рассказала об особенностях празднования Нанхуа у абхазов.Абхазы одни из тех, кто почитают мертвых, и в этот день принято вспоминать ус=мерших родственников, сказала Лазба."К празднику готовятся задолго до него. На столе должен быть новый урожай. Стол должен ломится от яств. Каждый год мы отмечаем этот праздник, это уже стало традицией. Это очень светлый праздник и я с удовольствием к нему готовлюсь. На столе должны быть все виды фруктов. Все самое лучше и вкусное", - отмечает историк.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, успение пресвятой богородицы, аудио