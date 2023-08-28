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Лазба о праздновании Нанхуа: светлый праздник, к которому я с удовольствием готовлюсь
Лазба о праздновании Нанхуа: светлый праздник, к которому я с удовольствием готовлюсь
28 августа в Абхазии традиционно почитают память умерших. В домах накрывают столы с плодами сезонного урожая, зажигают свечи. 28.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-28T16:35+0300
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Лазба о праздновании Нанхуа: светлый праздник, к которому я с удовольствием готовлюсь
Лазба о праздновании Нанхуа: светлый праздник, к которому я с удовольствием готовлюсь
28 августа в Абхазии традиционно почитают память умерших. В домах накрывают столы с плодами сезонного урожая, зажигают свечи.Традиция совпадает также с христианским праздником Успения Пресвятой Богородицы.Историк Людмила Лазба в эфире радио Sputnik рассказала об особенностях празднования Нанхуа у абхазов.Абхазы одни из тех, кто почитают мертвых, и в этот день принято вспоминать ус=мерших родственников, сказала Лазба."К празднику готовятся задолго до него. На столе должен быть новый урожай. Стол должен ломится от яств. Каждый год мы отмечаем этот праздник, это уже стало традицией. Это очень светлый праздник и я с удовольствием к нему готовлюсь. На столе должны быть все виды фруктов. Все самое лучше и вкусное", - отмечает историк.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, успение пресвятой богородицы, аудио
подкасты, успение пресвятой богородицы, аудио

Лазба о праздновании Нанхуа: светлый праздник, к которому я с удовольствием готовлюсь

16:35 28.08.2023
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Лазба о праздновании Нанхуа: светлый праздник, к которому я с удовольствием готовлюсь
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28 августа в Абхазии традиционно почитают память умерших. В домах накрывают столы с плодами сезонного урожая, зажигают свечи.
Традиция совпадает также с христианским праздником Успения Пресвятой Богородицы.
Историк Людмила Лазба в эфире радио Sputnik рассказала об особенностях празднования Нанхуа у абхазов.
Абхазы одни из тех, кто почитают мертвых, и в этот день принято вспоминать ус=мерших родственников, сказала Лазба.
"К празднику готовятся задолго до него. На столе должен быть новый урожай. Стол должен ломится от яств. Каждый год мы отмечаем этот праздник, это уже стало традицией. Это очень светлый праздник и я с удовольствием к нему готовлюсь. На столе должны быть все виды фруктов. Все самое лучше и вкусное", - отмечает историк.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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