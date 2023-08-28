https://sputnik-abkhazia.ru/20230828/raboty-po-raschistke-livnevykh-kanalov-nachali-v-gagre--1047715612.html
Работы по расчистке ливневых каналов начали в Гагре
Работы по расчистке ливневых каналов начали в Гагре
После прошедших в Гагре ливневых дождей было необходимо расчистить каналы водоотведения. Есть участки, где работы не проводились последние 25 лет. 28.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-28T17:30+0300
2023-08-28T17:30+0300
2023-08-28T17:37+0300
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СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Работы по расчистке ливневых каналов начали в Гагре, в селах Алахадзы, Псахара, Лдзаа и поселке Бзыпта, сообщили в эфире Гагра-ТВ.Расчистить каналы было необходимо после ливней, которые прошли в Гагрском районе в июле и августе.Некоторые каналы настолько забиты, что приходится вывозить несколько десятков машин ила и грязи.После курортного сезона работы продолжатся.
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гагра, гагрский район, абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов
гагра, гагрский район, абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов
Работы по расчистке ливневых каналов начали в Гагре
17:30 28.08.2023 (обновлено: 17:37 28.08.2023)
После прошедших в Гагре ливневых дождей было необходимо расчистить каналы водоотведения. Есть участки, где работы не проводились последние 25 лет.
СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Работы по расчистке ливневых каналов начали в Гагре, в селах Алахадзы, Псахара, Лдзаа и поселке Бзыпта, сообщили в эфире Гагра-ТВ.
Расчистить каналы было необходимо после ливней, которые прошли в Гагрском районе в июле и августе.
По словам начальника Управления городского хозяйства Аляса Ажиба, к некоторым каналам нет подъезда или они застроены, это усложняет работу.
Некоторые каналы настолько забиты, что приходится вывозить несколько десятков машин ила и грязи.
После курортного сезона работы продолжатся.