https://sputnik-abkhazia.ru/20230828/raboty-po-raschistke-livnevykh-kanalov-nachali-v-gagre--1047715612.html

Работы по расчистке ливневых каналов начали в Гагре

Работы по расчистке ливневых каналов начали в Гагре

После прошедших в Гагре ливневых дождей было необходимо расчистить каналы водоотведения. Есть участки, где работы не проводились последние 25 лет. 28.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-28T17:30+0300

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СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Работы по расчистке ливневых каналов начали в Гагре, в селах Алахадзы, Псахара, Лдзаа и поселке Бзыпта, сообщили в эфире Гагра-ТВ.Расчистить каналы было необходимо после ливней, которые прошли в Гагрском районе в июле и августе.Некоторые каналы настолько забиты, что приходится вывозить несколько десятков машин ила и грязи.После курортного сезона работы продолжатся.

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гагра, гагрский район, абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов